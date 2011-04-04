Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 тра, 2021 10:56
BIGor написав: sergey_sryvkin написав:
Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути зменшена за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)
Напевно вже нагнули
БАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Думаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через меншу комісію банку.
Не понятно кто куда кого нагнул - по ссылке обычная ко-брендинговая картка которых в Украине десятки, а в мире миллионы.
Я ещё в далеком 2011 писал программу для одного мобильного оператора у которого была ко-брендинговая карта с одним из крупных банков. Но и на тот момент это небыло какой-то уж прям диковинкой.
Я к тому же хочу обратить внимание что эта карта имеет условную плату за обслуживание 36 гривен и это в больше 15 гривен которые хотят другие банки.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 02 тра, 2021 13:47
vitaliy_berdinskikh написав:Я к тому же хочу обратить внимание что эта карта имеет условную плату за обслуживание 36 гривен и это в больше 15 гривен которые хотят другие банки.
Там є два тарифи, той що без "+" немає абонплати.
Zochan
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Додано: Нед 02 тра, 2021 17:07
Ой+
Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня .
allochka171200
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Додано: Нед 02 тра, 2021 17:36
allochka171200 написав:
Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
Кхм, до 200тис грн кругом безпечно... Тим паче там нема михоартемних приколів
chipmunk
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Додано: Нед 02 тра, 2021 18:13
allochka171200 написав: Ой+
Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня .
Неопсано
Investor_K
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Додано: Пон 03 тра, 2021 06:58
в продолжение темы interchange и acquiring
((( картинки не грузятся штатными средствами. прикольная инфографика. в цифрах банк-эмитент - 1,4% банк-эквайр - 0,6% от каждого МПС откусывает по 0,1% плюс по 1 грн тоже из каждой части. последнее не очень понятно - из каждой транзакци? т.е. при платежах до 100 грн банки ничего не получают???
Shaman
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Додано: Пон 03 тра, 2021 08:15
allochka171200 написав:
Ой+ Скажите пожалуйста в Идея Банк -ложить до 200 000 не опасно ?
знатокам спасибо большое от меня .
Тут швидше питання чи вигідно. Ідея дає зараз не найкращі ставки, але якщо Вас влаштовують, то цілком підходить. З другого боку навіть з найбільшими депоставками виграєте 0,1% на місяць, що також не є чимось надзвичайним.
Ой+
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Додано: Пон 03 тра, 2021 11:08
vitaliy_berdinskikh написав: BIGor написав: sergey_sryvkin написав:
Банк робить фіксовану комісію для продавця.
Вона може бути
зменшена
за домовленістю (якщо продавець великий і є чим тиснути)
Напевно вже нагнули
БАНКІВСЬКА КАРТКА АТБ ВІД РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ!
https://www.atbmarket.com/uk/news/novos ... -bank-aval
Думаю товари будуть дешевші при оплаті карткою саме через
меншу комісію
банку.
Не понятно кто куда кого нагнул - по ссылке обычная ко-брендинговая картка которых в Украине десятки, а в мире миллионы.
...
из того, что понял, - законодатели interchange - это МПС.
так что банк может снизить комиссию за терминал до определенного предела, потом это в убыток. и 2% близко к этому пределу.
по АТБ - это уже не обычный кобрендинг хотя бы потому, что масштабы АТБ не сравнимы с другими ритейлами - кроме разве что сильпо. ИМХО, повторяет историю Привата среди банков...
может быть интересный результат, если АТБ сможет массово организовать выдачу таких карт, - тем более в сочетании с массовым переводом пенсов в Аваль. наблюдаемс
кстати, как работает кобрендинг, - банк делает кешбек продавцу, кто знает?
Shaman
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Додано: Пон 03 тра, 2021 16:34
С какой даты банки начнут работать?
lubopytnaya
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