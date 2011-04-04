RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1239124012411242

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 73
Більше десяти
18%
13
Від п'яти до десяти
29%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
10%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:13

  Investor_K написав:05.05

Спасибо.

А где вообще находится календарь НБУ на 2021 год?
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4343
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1296 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:16

  lubopytnaya написав:
  Investor_K написав:05.05

Спасибо.

А где вообще находится календарь НБУ на 2021 год?

Они их обычно вешают на стенках в кабинетах.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6449
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 18:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Они их обычно вешают на стенках в кабинетах.

в постановах по ел почте
проще всего звонить на ГЛ банка , бивают ньанси, что есть дежурние отделения.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 23.11.14
Подякував: 701 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 21:05

  lubopytnaya написав:С какой даты банки начнут работать?


https://www.facebook.com/NationalBankOf ... 3351616485
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11249
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1239124012411242
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 222849
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 88325
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 24194
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.