|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 тра, 2021 18:13
Investor_K написав:
05.05
Спасибо.
А где вообще находится календарь НБУ на 2021 год?
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4343
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1296 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 03 тра, 2021 18:16
lubopytnaya написав: Investor_K написав:
05.05
Спасибо.
А где вообще находится календарь НБУ на 2021 год?
Они их обычно вешают на стенках в кабинетах.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6449
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 565 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 тра, 2021 18:54
Investor_K написав:
Они их обычно вешают на стенках в кабинетах.
в постановах по ел почте
проще всего звонить на ГЛ банка , бивают ньанси, что есть дежурние отделения.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4548
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|222849
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|88325
|
|
|18
|24194
|
|