Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 тра, 2021 18:13
Investor_K написав:
05.05
Спасибо.
А где вообще находится календарь НБУ на 2021 год?
lubopytnaya
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Додано: Пон 03 тра, 2021 18:16
lubopytnaya написав: Investor_K написав:
05.05
Спасибо.
А где вообще находится календарь НБУ на 2021 год?
Они их обычно вешают на стенках в кабинетах.
Investor_K
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Додано: Пон 03 тра, 2021 18:54
Investor_K написав:
Они их обычно вешают на стенках в кабинетах.
в постановах по ел почте
проще всего звонить на ГЛ банка , бивают ньанси, что есть дежурние отделения.
Goodman
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Додано: Вів 04 тра, 2021 12:49
mustbe
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:17
А кто источник инфорации?
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:56
vitaliy_berdinskikh написав:
А кто источник инфорации?
Simplified BIN Account Range Table
mustbe
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Додано: Вів 04 тра, 2021 13:58
mustbe спасибо за ссылку. Всегда было интересно откуда бинчекеры берут свои данные так как некоторые иногда умудрялись показывать карту Монобанка как карту какого-то американского банка (это когда вдруг выяснилось что монобанковские визы все типа платинум).
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 04 тра, 2021 14:39
vitaliy_berdinskikh написав:
Всегда было интересно откуда бинчекеры берут свои данные так как некоторые иногда умудрялись ...
Та тем бинчекерам - веры нет. Врут все безбожно.
Если кто найдёт подобный исходник для Визы - тоже оформлю
mustbe
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