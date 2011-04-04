Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
mustbe спасибо за ссылку. Всегда было интересно откуда бинчекеры берут свои данные так как некоторые иногда умудрялись показывать карту Монобанка как карту какого-то американского банка (это когда вдруг выяснилось что монобанковские визы все типа платинум).
alex2013a90 написав:АП Банк депозит посевной+ на 18 мес. 12% в гривне Налетай народ
В принципе предложение всё ещё проигрывает трехлетке в банке Сич, под 11.75% с помесячной выплатой. 11.75 это 0.78823% в месяц с учётом налогов, что за 18 месяцев даст по сложному проценту 1.0078823^18 ~ 15.18%. Посевной предлагает 12% годовых с выплатой в конце, что составит ~ 14.49% с учётом налогов.