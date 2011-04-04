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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 04 тра, 2021 21:51
alex2013a90 написав:
АП Банк депозит посевной+ на 18 мес. 12% в гривне
Налетай народ
Маловато будет.
У меня сейчас в АП Банк под 15,5% до 10 октября 2022 года
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lubopytnaya
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Додано: Сер 05 тра, 2021 06:43
lubopytnaya написав: alex2013a90 написав:
АП Банк депозит посевной+ на 18 мес. 12% в гривне
Налетай народ
Маловато будет.
У меня сейчас в АП Банк под 15,5% до 10 октября 2022 года
Виплата % щомісячно?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:10
516857....конячники....а пише газмяс
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Додано: Сер 05 тра, 2021 15:02
Квесторе_поверніться написав:
516857....конячники....а пише газмяс
Жалуйтесь в MasterCard )
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mustbe
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Додано: Сер 05 тра, 2021 17:18
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
516857....конячники....а пише газмяс
Жалуйтесь в MasterCard )
На інститут принципового членства? Залишити більші банки без заробітку, а менші без карток, щоб не плутати місцевих шукачів і пошуковців?
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:51
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: alex2013a90 написав:
АП Банк депозит посевной+ на 18 мес. 12% в гривне
Налетай народ
Маловато будет.
У меня сейчас в АП Банк под 15,5% до 10 октября 2022 года
Виплата % щомісячно?
Да, я на долгосроки всегда открываю только с ежемесяными процентами.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 20:52
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