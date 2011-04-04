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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 74
Більше десяти
19%
14
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 15:26

нуна мабилу сменить под ИБ

Вот думаю, шо лучше под обслуживание 2..3х эков в 15..20 ИБ взять!

Xiaomi Mi 11 Lite 6/64
Xiaomi Redmi Note 10 4/128
Samsung Galaxy A51 6/128

речь вот именно о смартах от 7 до 8Кгрн
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:42

Re: Байки про банки і не тільки....

Amethyst написав:Вот думаю, шо лучше под обслуживание 2..3х эков в 15..20 ИБ взять!

Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается :(


Можно попробывать скинуть операционку до заводских настроек. Возможно для ИБ будет его хватать.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:44

Amethyst

а чего просто не взять что-то в ломбарде за 1000 грн?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:51

  Aps написав:
Amethyst написав:Вот думаю, шо лучше под обслуживание 2..3х эков в 15..20 ИБ взять!

Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается :(


Можно попробывать скинуть операционку до заводских настроек. Возможно для ИБ будет его хватать.

Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
я после такого отдал на перепрошивку
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 09 тра, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 19:51

  uaprofi написав:Amethyst

а чего просто не взять что-то в ломбарде за 1000 грн?

там карма плохая :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:08

  Amethyst написав:
  uaprofi написав:Amethyst

а чего просто не взять что-то в ломбарде за 1000 грн?

там карма плохая :mrgreen:


Аааа... я просто обряд очищение провожу
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 09 тра, 2021 20:18

  uaprofi написав:
  Amethyst написав:
  uaprofi написав:Amethyst

а чего просто не взять что-то в ломбарде за 1000 грн?

там карма плохая :mrgreen:


Аааа... я просто обряд очищение провожу

крещение? с окунанием в купель? :mrgreen:
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