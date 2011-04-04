Вот думаю, шо лучше под обслуживание 2..3х эков в 15..20 ИБ взять!
Xiaomi Mi 11 Lite 6/64
Xiaomi Redmi Note 10 4/128
Samsung Galaxy A51 6/128
речь вот именно о смартах от 7 до 8Кгрн
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 09 тра, 2021 15:26
нуна мабилу сменить под ИБ
Вот думаю, шо лучше под обслуживание 2..3х эков в 15..20 ИБ взять!
Xiaomi Mi 11 Lite 6/64
Xiaomi Redmi Note 10 4/128
Samsung Galaxy A51 6/128
речь вот именно о смартах от 7 до 8Кгрн
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Можно попробывать скинуть операционку до заводских настроек. Возможно для ИБ будет его хватать.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:51
Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
я после такого отдал на перепрошивку
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 09 тра, 2021 19:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 тра, 2021 19:51
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:08
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:18
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