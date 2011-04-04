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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 10 тра, 2021 08:02
Goodman написав: Amethyst написав:
речь вот именно о смартах от 7 до 8Кгрн
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается
Хуавей вообще не годниий, есть один - там катастрофа с местом .
Априори как игрушка - диспей ок, звук ок , типа НД есть и на вид приятний ,
но воротить деньга через приложения - ну никак .
Нее, ну у меня ж вот есть опыт именно по 1й Нове, еще год назад никаких замечаний.
Играми и видео с мабил не увлекаюсь, юзаю чиста под ИБ
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Amethyst
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Додано: Пон 10 тра, 2021 08:10
Shaman написав: Aps написав: Amethyst написав:
Вот думаю, шо лучше под обслуживание 2..3х эков в 15..20 ИБ взять!
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается
Можно попробывать скинуть операционку до заводских настроек. Возможно для ИБ будет его хватать.
Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
я после такого отдал на перепрошивку
Google працюватиме без проблем. Обмеження на Google встановлене для моделей з новими процесорами.
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Додано: Пон 10 тра, 2021 08:15
Shaman написав:
Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
перед сбросом нужно вийти из аккаунта
если нет - перепрошивка или сбивать аккаунт по ютьюбним инструкциям
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Goodman
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Додано: Пон 10 тра, 2021 08:18
Goodman написав: Amethyst написав:
речь вот именно о смартах от 7 до 8Кгрн
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается
Хуавей вообще не годниий, есть один - там катастрофа с местом .
Априори как игрушка - диспей ок, звук ок , типа НД есть и на вид приятний ,
но воротить деньга через приложения - ну никак .
В мене є один хуавей з 2010 року, трохи гальмує і пам'яті малувато (8Гб на все).
"Новішому" вже 4 рік пішов, все літає. Можливо, ви щось нахакерили, що він повільно працює?
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Додано: Пон 10 тра, 2021 08:20
Goodman написав: Shaman написав:
Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
перед сбросом нужно вийти из аккаунта
так і потрібно робити: ресет робити через актуальний акк.
Goodman написав:
если нет - перепрошивка или сбивать аккаунт по ютьюбним инструкциям
Хуйвей заблокував можливість перепрошивок (для новіших моделей - точно).
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:10
на 3 месяца где можно срочно грн разместить не ниже 10.5% ?
- Уккап, Иде(до100К), Акорд (альянс, форварда не надо) -
- а сегодня не прибавляется таких мест, кто знает свежую инфу?
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flysoulfly
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:16
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greenozon
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:25
кіб, АП, Земкап - нету .
у оставшихся - откуда там от 10.5 на 3 мес. ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:43
а С СЕГОДНЯ никто приподнятие ставочек не анонсировал?
а то всех не перепроверишь...
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Додано: Вів 11 тра, 2021 08:44
flysoulfly написав:
кіб, АП, Земкап - нету .
у оставшихся - откуда там от 10.5 на 3 мес. ?
ніоткуда
10.5 на 3 міс це дуже висока ставка в поточних умовах
рекомендую ще глянути в бік карт із нарахуванням % на залишкиviewtopic.php?p=5222783#p5222783
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greenozon
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