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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1245124612471248>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 74
Більше десяти
19%
14
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:02

  Goodman написав:
  Amethyst написав:речь вот именно о смартах от 7 до 8Кгрн
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается

Хуавей вообще не годниий, есть один - там катастрофа с местом .
Априори как игрушка - диспей ок, звук ок , типа НД есть и на вид приятний ,
но воротить деньга через приложения - ну никак .

Нее, ну у меня ж вот есть опыт именно по 1й Нове, еще год назад никаких замечаний.
Играми и видео с мабил не увлекаюсь, юзаю чиста под ИБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:10

  Shaman написав:
  Aps написав:
Amethyst написав:Вот думаю, шо лучше под обслуживание 2..3х эков в 15..20 ИБ взять!

Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается :(


Можно попробывать скинуть операционку до заводских настроек. Возможно для ИБ будет его хватать.

Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
я после такого отдал на перепрошивку

Google працюватиме без проблем. Обмеження на Google встановлене для моделей з новими процесорами.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  Shaman написав:Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
перед сбросом нужно вийти из аккаунта
если нет - перепрошивка или сбивать аккаунт по ютьюбним инструкциям
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:18

  Goodman написав:
  Amethyst написав:речь вот именно о смартах от 7 до 8Кгрн
Ща у меня Huawei Nova 3/32, уже еле ворочается

Хуавей вообще не годниий, есть один - там катастрофа с местом .
Априори как игрушка - диспей ок, звук ок , типа НД есть и на вид приятний ,
но воротить деньга через приложения - ну никак .

В мене є один хуавей з 2010 року, трохи гальмує і пам'яті малувато (8Гб на все).
"Новішому" вже 4 рік пішов, все літає. Можливо, ви щось нахакерили, що він повільно працює? :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 08:20

  Goodman написав:
  Shaman написав:Huawei до заводских - а он потом пройдет верификацию gmail account?
перед сбросом нужно вийти из аккаунта

так і потрібно робити: ресет робити через актуальний акк.
  Goodman написав:если нет - перепрошивка или сбивать аккаунт по ютьюбним инструкциям

Хуйвей заблокував можливість перепрошивок (для новіших моделей - точно).
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:10

на 3 месяца где можно срочно грн разместить не ниже 10.5% ?
- Уккап, Иде(до100К), Акорд (альянс, форварда не надо) -
- а сегодня не прибавляется таких мест, кто знает свежую инфу?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:16

flysoulfly

viewtopic.php?p=5224212#p5224212
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:25

  greenozon написав:flysoulfly
viewtopic.php?p=5224212#p5224212

кіб, АП, Земкап - нету .

у оставшихся - откуда там от 10.5 на 3 мес. ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:43

а С СЕГОДНЯ никто приподнятие ставочек не анонсировал?
а то всех не перепроверишь...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:44

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:flysoulfly
viewtopic.php?p=5224212#p5224212

кіб, АП, Земкап - нету .

у оставшихся - откуда там от 10.5 на 3 мес. ?


ніоткуда

10.5 на 3 міс це дуже висока ставка в поточних умовах

рекомендую ще глянути в бік карт із нарахуванням % на залишки

viewtopic.php?p=5222783#p5222783
greenozon
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