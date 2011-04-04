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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:11
greenozon написав: flysoulfly написав:
кіб, АП, Земкап - нету .
у оставшихся - откуда там от 10.5 на 3 мес. ?
10.5 на 3 міс це дуже висока ставка в поточних умовах
рекомендую ще глянути в бік карт із нарахуванням % на залишки
не, ну меньше 10.5 сейчас МНЕ не надо
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Додано: Вів 11 тра, 2021 09:19
Є ще варіанти із значно більшими ставками - але це вже не банки, і ризики там ВАШІ
наприклад - SimpleInvest
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