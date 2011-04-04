|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:11
greenozon написав: flysoulfly написав:
кіб, АП, Земкап - нету .
у оставшихся - откуда там от 10.5 на 3 мес. ?
10.5 на 3 міс це дуже висока ставка в поточних умовах
рекомендую ще глянути в бік карт із нарахуванням % на залишки
не, ну меньше 10.5 сейчас МНЕ не надо
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:19
Є ще варіанти із значно більшими ставками - але це вже не банки, і ризики там ВАШІ
наприклад - SimpleInvest
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11295
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 870 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 11:48
Квесторе_поверніться написав: _hunter написав:
А в чем протиріччя? -- в зависимости от договора деньги можно забрать как в любой момент так и только по окончанию срока
...
По депо 2630 втрата % при частковому знятті...при поточному 2620 (ощадному) % не втрачаються при частковому знятті.
Я, разве, не так сказал?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4295
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 14:03
flyman написав: ruvex написав:
Не дадут получать прибыль с депозитов несмотря на изменения ставки и прочего, тренд вытруски матрасов.
наближається свято, по долару інфляція 2.5%, так що БСУ не покриває інфляції ні в доларі, ні в гривні (реальна дохідність 8%, а інфляція 8.5%)
Любий чих, і еквілібріум порушується.
Чекаю, як будуть розрулювати виплати осінню МВФ та іншим кредиторам.
Щодо депозитної сантибарбари, то тренд зломано, і зараз ставки зависли в очікуванні копа під зад.
я ж казав, що наближається св"ято,
Мега SMS: $4,5% UAH12,5%
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 11 тра, 2021 14:44
flyman написав:
Мега SMS: $4,5% UAH12,5%
Розыгрыш дополнительных процентов будет происходить с помощью скретч-карт. В них мы спрятали от 0,1% до 3% годовых в гривне и от 0,1% до 2% годовых в долларах США. Таким образом, максимальная ставка по депозиту для вас может составить 12,5% годовых в гривне и 4,5% годовых в долларах США.
Клиент самостоятельно выбирает скретч-карту, стирает на ней защитную ленту и узнает, на какой процент увеличивается годовая ставка его депозита.
Цей трюк не для нас
.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2783
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 14:55
jay2004 написав: flyman написав:
Мега SMS: $4,5% UAH12,5%
Розыгрыш дополнительных процентов будет происходить с помощью скретч-карт. В них мы спрятали от 0,1% до 3% годовых в гривне и от 0,1% до 2% годовых в долларах США. Таким образом, максимальная ставка по депозиту для вас может составить 12,5% годовых в гривне и 4,5% годовых в долларах США.
Клиент самостоятельно выбирает скретч-карту, стирает на ней защитную ленту и узнает, на какой процент увеличивается годовая ставка его депозита.
Цей трюк не для нас
.
Ага. Нам надо чтобы наверняка.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6462
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 568 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 тра, 2021 15:12
Investor_K написав: jay2004 написав: flyman написав:
Мега SMS: $4,5% UAH12,5%
Розыгрыш дополнительных процентов будет происходить с помощью скретч-карт. В них мы спрятали от 0,1% до 3% годовых в гривне и от 0,1% до 2% годовых в долларах США. Таким образом, максимальная ставка по депозиту для вас может составить 12,5% годовых в гривне и 4,5% годовых в долларах США.
Клиент самостоятельно выбирает скретч-карту, стирает на ней защитную ленту и узнает, на какой процент увеличивается годовая ставка его депозита.
Цей трюк не для нас
.
Ага. Нам надо чтобы наверняка.
Ясно, Мезі нізачот.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24502
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1237 раз.
- Подякували: 1881 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|223197
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|88480
|
|
|18
|24285
|
|