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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1245124612471248

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 74
Більше десяти
19%
14
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:11

  greenozon написав:
  flysoulfly написав:
  greenozon написав:flysoulfly
viewtopic.php?p=5224212#p5224212

кіб, АП, Земкап - нету .

у оставшихся - откуда там от 10.5 на 3 мес. ?

10.5 на 3 міс це дуже висока ставка в поточних умовах

рекомендую ще глянути в бік карт із нарахуванням % на залишки
не, ну меньше 10.5 сейчас МНЕ не надо
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 09:19

Є ще варіанти із значно більшими ставками - але це вже не банки, і ризики там ВАШІ
наприклад - SimpleInvest
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 11:48

  Квесторе_поверніться написав:
  _hunter написав:А в чем протиріччя? -- в зависимости от договора деньги можно забрать как в любой момент так и только по окончанию срока...

По депо 2630 втрата % при частковому знятті...при поточному 2620 (ощадному) % не втрачаються при частковому знятті.

Я, разве, не так сказал?..
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:03

  flyman написав:
  ruvex написав:
  greenozon написав:Депозитна Барбара триває
падаєм надалі по усіх ставках (Окрім АБ який чуть підвищився)

https://minfin.com.ua/ua/2021/05/06/64371206/

Не дадут получать прибыль с депозитов несмотря на изменения ставки и прочего, тренд вытруски матрасов.

наближається свято, по долару інфляція 2.5%, так що БСУ не покриває інфляції ні в доларі, ні в гривні (реальна дохідність 8%, а інфляція 8.5%)

Любий чих, і еквілібріум порушується.

Чекаю, як будуть розрулювати виплати осінню МВФ та іншим кредиторам.

Щодо депозитної сантибарбари, то тренд зломано, і зараз ставки зависли в очікуванні копа під зад.

я ж казав, що наближається св"ято,
Мега SMS: $4,5% UAH12,5%
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Мега SMS: $4,5% UAH12,5%


Розыгрыш дополнительных процентов будет происходить с помощью скретч-карт. В них мы спрятали от 0,1% до 3% годовых в гривне и от 0,1% до 2% годовых в долларах США. Таким образом, максимальная ставка по депозиту для вас может составить 12,5% годовых в гривне и 4,5% годовых в долларах США.
Клиент самостоятельно выбирает скретч-карту, стирает на ней защитную ленту и узнает, на какой процент увеличивается годовая ставка его депозита.

Цей трюк не для нас :wink: .
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:55

  jay2004 написав:
  flyman написав:Мега SMS: $4,5% UAH12,5%


Розыгрыш дополнительных процентов будет происходить с помощью скретч-карт. В них мы спрятали от 0,1% до 3% годовых в гривне и от 0,1% до 2% годовых в долларах США. Таким образом, максимальная ставка по депозиту для вас может составить 12,5% годовых в гривне и 4,5% годовых в долларах США.
Клиент самостоятельно выбирает скретч-карту, стирает на ней защитную ленту и узнает, на какой процент увеличивается годовая ставка его депозита.

Цей трюк не для нас :wink: .


Ага. Нам надо чтобы наверняка.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:12

  Investor_K написав:
  jay2004 написав:
  flyman написав:Мега SMS: $4,5% UAH12,5%


Розыгрыш дополнительных процентов будет происходить с помощью скретч-карт. В них мы спрятали от 0,1% до 3% годовых в гривне и от 0,1% до 2% годовых в долларах США. Таким образом, максимальная ставка по депозиту для вас может составить 12,5% годовых в гривне и 4,5% годовых в долларах США.
Клиент самостоятельно выбирает скретч-карту, стирает на ней защитную ленту и узнает, на какой процент увеличивается годовая ставка его депозита.

Цей трюк не для нас :wink: .


Ага. Нам надо чтобы наверняка.

Ясно, Мезі нізачот.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 17:49

  alex2013a90 написав:
  lubopytnaya написав:
  alex2013a90 написав:АП Банк депозит посевной+ на 18 мес. 12% в гривне
Налетай народ :D

Маловато будет.
У меня сейчас в АП Банк под 15,5% до 10 октября 2022 года

у Вас с пополнением или без?

C пополнением.
Но я уже давно его не пополняю, т.к. сумма и так уже под Фонд
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 18:23

  _hunter написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  _hunter написав:А в чем протиріччя? -- в зависимости от договора деньги можно забрать как в любой момент так и только по окончанию срока...

По депо 2630 втрата % при частковому знятті...при поточному 2620 (ощадному) % не втрачаються при частковому знятті.

Я, разве, не так сказал?..
Так
Лише уточнив.
В чому різниця 2630 (в субсидії враховується) від 2620 (в субсидії не враховується).
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 19:39

Аграрії від 100000 7% дають.
https://ap-bank.com/documents/download/1117
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