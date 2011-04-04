Есть ли новая информация по субсидиям?
Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.
Есть ли мнения?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 тра, 2021 03:06
информация по субсидиям
Есть ли новая информация по субсидиям?
Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.
Есть ли мнения?
Додано: Сер 12 тра, 2021 06:35
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:04
Re: Байки про банки і не тільки....
идите на
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