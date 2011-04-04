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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1246124712481249

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 74
Більше десяти
19%
14
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 74
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 03:06

информация по субсидиям

Есть ли новая информация по субсидиям?

Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.

Есть ли мнения?
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 06:35

  Kripo написав:Есть ли новая информация по субсидиям?

Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.

Есть ли мнения?

Есть аж несколько тем где это обсуждается. Банки тут каким боком?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Есть ли новая информация по субсидиям?

идите на
Правила нарахування субсидій змінили
Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Наконец-то в 9:09 прилетело в вайбер сообщение о проводке платежа.

Написал в НБУ запрос на публичную информацию о работе СЭП НБУ во время майских праздников.


То ли я вопрос сформулировал криво, то ли работники НБУ его не поняли, то ли просто не захотели напрягаться: ответили не совсем то что спрашивал -- просто повторили официальную информацию о датах проведениях платежей. Но косвенно подтвердили что 1-4 СЭП работала.
У відповідності до технологічного регламенту 1, 2, 3, 4 та 5 травня 2021 року є одним банківським днем з датою 5 травня 2021 року і всі міжбанківські перекази здійснені через СЕП з 1 по 5 травня 2021 року були відображені на кореспондентських рахунках банків-учасників СЕП, відкритих у Національному банку України, із датою 5 травня 2021 року.


Таким образом то что Конкорд не проводил платежи на майские - это его личная инициатива.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:43

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Таким образом то что Конкорд не проводил платежи на майские - это его личная инициатива.

Он НЕ обязан был это делать
23/7 -- эт экскримент, т.е. на ваш страх и риск вы шото там радостно мутите с СЭПом
Вот Алка и Валя честно и методично отправляют/получают 23/7
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:55

в БСУ оверДОФІГА бабок - відповідно депозитам нема сенсу підвищувати ставки...


Загальна ліквідність банківської системи становить на 1 травня 2021 року майже 216 млрд грн, що у 4 рази перевищує норматив обов’язкового резервування.
Водночас кредитна активність банків залишаться досить низькою.
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Он НЕ обязан был это делать
Где хоть слово про "обязан"?

Пенсионерам платить субсидии государство не обязано, это его добрая воля. Но ты же в темах о субсидиях возмущаешся что их не раздают направо и налево?

Так разреши и мне возмутиться тем что банк умеющий проводить платежи в круглосуточном режиме заморозил операции на 4 дня не сделав никакого предупреждения об этом.

Мне польские и британские банки шлют предупреждения о сервисных работах и изменениях тарифов за недели, иногда за месяцы. Вот это правильное отношение к интересам клиента. Хотелось бы такого и в украинских банках.
  Amethyst написав:23/7 -- эт экскримент
С прошлого августа уже не эксперимент, а полноценный рабочий режим работы СЭП НБУ.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:не сделав никакого предупреждения об этом.

у него в ДКБО ничо нема про 23/7 :)
Экскримент продолжается, НБУ никого не обязывал
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Экскримент продолжается, НБУ никого не обязывал

Так он и не может обязывать - каждый банк проводит платежи так как хочет. Что не лишает клиента права выразить неудовольствие работой банка, не так ли? Что я и сделал в соответствующей ветке.
vitaliy_berdinskikh
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