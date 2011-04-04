Есть ли новая информация по субсидиям?
Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.
Есть ли мнения?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 03:06
информация по субсидиям
Есть ли новая информация по субсидиям?
Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.
Есть ли мнения?
Додано: Сер 12 тра, 2021 06:35
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:04
Re: Байки про банки і не тільки....
идите на
Правила нарахування субсидій змінили
Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:10
Re: Байки про банки і не тільки....
То ли я вопрос сформулировал криво, то ли работники НБУ его не поняли, то ли просто не захотели напрягаться: ответили не совсем то что спрашивал -- просто повторили официальную информацию о датах проведениях платежей. Но косвенно подтвердили что 1-4 СЭП работала.
Таким образом то что Конкорд не проводил платежи на майские - это его личная инициатива.
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 12 тра, 2021 15:55
в БСУ оверДОФІГА бабок - відповідно депозитам нема сенсу підвищувати ставки...
Загальна ліквідність банківської системи становить на 1 травня 2021 року майже 216 млрд грн, що у 4 рази перевищує норматив обов’язкового резервування.
Водночас кредитна активність банків залишаться досить низькою.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:04
Re: Байки про банки і не тільки....
Где хоть слово про "обязан"?
Пенсионерам платить субсидии государство не обязано, это его добрая воля. Но ты же в темах о субсидиях возмущаешся что их не раздают направо и налево?
Так разреши и мне возмутиться тем что банк умеющий проводить платежи в круглосуточном режиме заморозил операции на 4 дня не сделав никакого предупреждения об этом.
Мне польские и британские банки шлют предупреждения о сервисных работах и изменениях тарифов за недели, иногда за месяцы. Вот это правильное отношение к интересам клиента. Хотелось бы такого и в украинских банках.
С прошлого августа уже не эксперимент, а полноценный рабочий режим работы СЭП НБУ.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52
Re: Байки про банки і не тільки....
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