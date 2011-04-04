vitaliy_berdinskikh написав: Kripo написав:
Есть ли новая информация по субсидиям?
Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.
Есть ли мнения?
Есть аж несколько тем где это обсуждается. Банки тут каким боком?
Спасибо, темы прочитал, в основном нытье и ваши разъяснения, которые я люто плюсую.
У меня интерес чисто технический, ясно ли уже, как будет осуществляться проверка информации пенсов. Помню в свое время было много копий сломано о "банковскую тайну" и пришли к выводу что без суда то и не проверишь. С тех пор и налоги на пассивные доходы платит банк напрямую, без указания от кого идут. банков уже не так много и осталось, но сводить все суммы по всем банкам...
Как теперь это вот все будет проверяться, есть ли мысли?
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну и проверка не обязательно должна делаться до начисления субсидии. Ведь её можно сделать позже. А отвественность субсидианта только вырастет так как при проверке "до" заявка просто отклоняется, а вот при проверке "после" не только заберут начисленную субсидию но наверняка есть ещё и какая-то админ., а может и уголовная ответственность.
С одной стороны мысль правильная, пенсионеры очень пугливые и неконфликтные, одной угрозы санкций обычно достаточно.
С другой стороны, начислять конские штрафы или отбирать выданную субсидию будет технически сложно, нельзя отобрать последние, а за долги в тюрьму не посадишь.
Но это все бла-бла, я так понял, пока нет конкретики.