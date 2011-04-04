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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1248124912501251

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 75
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 20:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:а может и уголовная ответственность.

не может , не подтянули еще статью.
и возврат будет порционний и...... все вилами по воде писано.
ресурсов у них не хватит, захлебнуться в своем же ....
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:53

Банк Англії визнав процедуру bail-in, проведену під час націоналізації ПриватБанку, такою, що відповідає законодавству

НБУ вітає це рішення Банку Англії. https://bank.gov.ua/ua/news/all/bank-an ... m-ukrayini
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 15:59

  Goodman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:а может и уголовная ответственность.

не может , не подтянули еще статью.
и возврат будет порционний и...... все вилами по воде писано.
ресурсов у них не хватит, захлебнуться в своем же ....

Колись щось гомоніли, що якщо субсидія виплачена з порушенням то повертати в подвійному розмірі взад.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 16:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Колись щось гомоніли, що якщо субсидія виплачена з порушенням то повертати в подвійному розмірі взад.


П О С Т А Н О В А:
20. Суми субсидій, перерахованих надміру внаслідок подання
громадянами свідомо документів із неправильними відомостями,
повертаються ними за вимогою органів, що призначають субсидії, у
подвійному розмірі. При цьому сума повернутих коштів зараховується
на рахунок відділів (управлінь) субсидій для подальшого їх
перерахування надавачам послуг. Подання свідомо недостовірних
даних тягне за собою припинення надання субсидії та позбавлення
права на її призначення на наступний термін. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-97-%D0%BF#Text
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 21:53

Ой+ Шмигаль болтнул лишнего , не 100к , не 100....
Там 25 крат умножить на минимум - получ 56к с хвостиком. + и по машинам - если 2 маш , не старше 15 лет, то тоже болт. Завернули смачно в обертку.

- Сведения о наличии... средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимум 2270 гривен, на 01-01-2021).
Goodman
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