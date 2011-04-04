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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1249125012511252

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 75
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:И то при условии что у него доставшийся от родителей дом с большой площадью.

Площадь не причем.
Субсидию расчитывают только на социально-нормированную площадь = 13,65 кв/м, дополнительно для семьи — 35,22 кв/м. Т.е. если двое пенсов жили в 55 кв/м, то семья получала субсидию на ВСЕ отопление этой площади. А када старик помер, то одинокая бабулька стала получать субсидию ток на 48,87м, а за остальные 6,13 она платит пополной, и гос-ву абсолютно пофиг, шо это неделимая площадь :mrgreen:
А есть старушки и в 72м трёшках...Но кто ж им доктор, да? Хай продают в свои 77-80л своё родовое хнездо (они все ждут, шо детки/внуки вернутся с заработков у пшека) и переезжают в 26м смарт :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:26

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Так і айтішнік по этому критерию не может претендовать на субсидию так как у него на депо больше 56 тыс. У него только один месячный доход уже больше чем 56 тыс. О чём ты вообще?

Біла частина доходу може бути иізерна.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Площадь не причем.

Причем если мы всё ещё про субсидии.
  Amethyst написав:Субсидию расчитывают только на социально-нормированную площадь = 13,65 кв/м

Как ты умудряешься спорить сам собой в соседних предложениях?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:47

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Так і айтішнік по этому критерию не может претендовать на субсидию так как у него на депо больше 56 тыс. У него только один месячный доход уже больше чем 56 тыс. О чём ты вообще?

Біла частина доходу може бути иізерна.

У ФОП-а айтишника? Зачем тогда ему вообще ФОП если он работает в чёрную как фрилансер?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Причем если мы всё ещё про субсидии.

Еще один тезис по площадях.
Раньше можно било на комиссию подать и таки чего-то там добиться.
Сейчас же комиссии убрали с бла-бла коментами, а на самом деле в связи с укрупнением районов , до тех районних комиссий от 30 до 100 км езди и что они решат?
Короче - спасибо за еуропу, спасибо за децентрализацию и диджитилизацию и работу в карантин за миску супа.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:25

Re: Байки про банки і не тільки....

vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Айтішник ФОП і отримує її.

Ніт. Получать её может разве что айтишник работающий в какому-нибудь Бердичевтеплосеть. И то при условии что у него доставшийся от родителей дом с большой площадью.

Айтишники-ФОПы же субсидию получать не могут поскольку очень сложно найти айтишника-ФОП-а с доходом позволяющим претендовать на субсидию. При этом капитала таже у айтишника с доходом 3000к врядли больше миллиона, даже если просуммировать квартиру (многие арендуют) и машину (порше-панамера это не машина среднестатистического айтишника).
  Квесторе_поверніться написав:А пенс з 56 тис на депо не отримує. Ні?

Так і айтішнік по этому критерию не может претендовать на субсидию так как у него на депо больше 56 тыс. У него только один месячный доход уже больше чем 56 тыс. О чём ты вообще? :mrgreen:


Там же не про миллион долларов. Даже бюджетная однушка в Киеве - уже больше миллиона грн.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 21:52

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Там же не про миллион долларов. Даже бюджетная однушка в Киеве - уже больше миллиона грн.
Киев единственный город на Земле.

В Харькове бюджетная однушка 500 тысяч. Новая. Убитую хрущовку можно найти и за меньшие деньги. Ну и не знаю ни одного коллеги ездящего на автомобиле за миллион. Недавно один купил американца, восстанавливал его несколько месяцев.

Пенсионеры ведь тоже есть такие что получают 70к пенсии. Но никто по ним не делает выводов о всех пенсионерах. Так почему все айтишники ФОП-ы вдруг становятка получающими 8к и живущими в квартирах за миллион? При этом Квестор утверждает что они ещё и субсидию получают :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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