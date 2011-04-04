vitaliy_berdinskikh написав:

Квесторе_поверніться написав: Айтішник ФОП і отримує її. Айтішник ФОП і отримує її.

Квесторе_поверніться написав: А пенс з 56 тис на депо не отримує. Ні? А пенс з 56 тис на депо не отримує. Ні?

Ніт. Получать её может разве что айтишник работающий в какому-нибудь Бердичевтеплосеть. И то при условии что у него доставшийся от родителей дом с большой площадью.Айтишники-ФОПы же субсидию получать не могут поскольку очень сложно найти айтишника-ФОП-а с доходом позволяющим претендовать на субсидию. При этом капитала таже у айтишника с доходом 3000к врядли больше миллиона, даже если просуммировать квартиру (многие арендуют) и машину (порше-панамера это не машина среднестатистического айтишника).Так і айтішнік по этому критерию не может претендовать на субсидию так как у него на депо больше 56 тыс. У него только один месячный доход уже больше чем 56 тыс. О чём ты вообще?