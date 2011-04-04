Сеньоры получающие 3к это не обязательно дети прокуроров или ещё каких-то крупных чиновников которые ездят исключительно на крупных внедорожниках, а живут в двух-трех этажных особняках стоящик на участке минимум с гектар.
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Додано: Пон 17 тра, 2021 10:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:07
Через МОНО банк, оплатил штраф за нарушении ПДД 10 мая, чат-бот в телеграме по вчерашний день ( 16 мая ) мне каждый день напоминает что у меня неоплаченный штраф.
У кого-то было подобное ?
( при оплате через Приват через 3 дня пришло уведомление в чат-боте что штраф оплачен)
Додано: Пон 17 тра, 2021 11:36
Сеньоры зарабатывают и поболее. И при чем тут дети прокуроров, трехэтажные особняки и прочее? Почему человек, зарабатывающий условно 100кгрн в мес, не может себе позволить комфортное жилье?
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:10
Re: Байки про банки і не тільки....
При понтах: крутых тачках, больших квартирах.
А бюджетное жилье априори некомфортное? Там унитаз стоит поперёк?
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:37
Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье. Просто получше, чем бабушатник в хрущике. Вы давно вообще этим рынком интересовались? Тут понтами и не пахнет, тем более вы говорите о жилье стоимостью меньше, чем годовая ЗП
Додано: Пон 17 тра, 2021 12:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:16
Да даже Харьков глянуть, новострой где-нибудь недалеко от метро - Научной, Пушкинской, простая двушка - больше 1 млн и это еще без ремонта. До 1 млн двушка в Харькове - или переуступка без ремонта и то где-то на ХТЗ или Холодной горе, или крохотные панельки-бабушатники. Непонятно с чем вы вообще спорите, на сегодня ни в Харькове, ни во Львове, ни тем более в Одессе с Киевом с 1 млн грн на РН делать нечего, если нужно что-то готовое с ремонтом, не бабушатник и не в жопе мира
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