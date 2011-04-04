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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 75
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 10:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Прям реально ЦА на бюджетную однушку или убитую хрущевку.
Сеньоры получающие 3к это не обязательно дети прокуроров или ещё каких-то крупных чиновников которые ездят исключительно на крупных внедорожниках, а живут в двух-трех этажных особняках стоящик на участке минимум с гектар.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:07

Через МОНО банк, оплатил штраф за нарушении ПДД 10 мая, чат-бот в телеграме по вчерашний день ( 16 мая ) мне каждый день напоминает что у меня неоплаченный штраф.

У кого-то было подобное ?

( при оплате через Приват через 3 дня пришло уведомление в чат-боте что штраф оплачен)
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 11:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Прям реально ЦА на бюджетную однушку или убитую хрущевку.
Сеньоры получающие 3к это не обязательно дети прокуроров или ещё каких-то крупных чиновников которые ездят исключительно на крупных внедорожниках, а живут в двух-трех этажных особняках стоящик на участке минимум с гектар.

Сеньоры зарабатывают и поболее. И при чем тут дети прокуроров, трехэтажные особняки и прочее? Почему человек, зарабатывающий условно 100кгрн в мес, не может себе позволить комфортное жилье?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:10

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:И при чем тут дети прокуроров, трехэтажные особняки и прочее?
При понтах: крутых тачках, больших квартирах.
  Faceless написав:Почему человек, зарабатывающий условно 100кгрн в мес, не может себе позволить комфортное жилье?
А бюджетное жилье априори некомфортное? Там унитаз стоит поперёк?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:И при чем тут дети прокуроров, трехэтажные особняки и прочее?
При понтах: крутых тачках, больших квартирах.
  Faceless написав:Почему человек, зарабатывающий условно 100кгрн в мес, не может себе позволить комфортное жилье?
А бюджетное жилье априори некомфортное? Там унитаз стоит поперёк?

Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье. Просто получше, чем бабушатник в хрущике. Вы давно вообще этим рынком интересовались? Тут понтами и не пахнет, тем более вы говорите о жилье стоимостью меньше, чем годовая ЗП
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:45

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье.
В пупе земли - возможно, не знаю. Но люди живут и за киевской окружной. Я об этом писал ещё вчера, с чего мы собственно и начали спор.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:16

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Faceless написав:Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье.
В пупе земли - возможно, не знаю. Но люди живут и за киевской окружной. Я об этом писал ещё вчера, с чего мы собственно и начали спор.

Да даже Харьков глянуть, новострой где-нибудь недалеко от метро - Научной, Пушкинской, простая двушка - больше 1 млн и это еще без ремонта. До 1 млн двушка в Харькове - или переуступка без ремонта и то где-то на ХТЗ или Холодной горе, или крохотные панельки-бабушатники. Непонятно с чем вы вообще спорите, на сегодня ни в Харькове, ни во Львове, ни тем более в Одессе с Киевом с 1 млн грн на РН делать нечего, если нужно что-то готовое с ремонтом, не бабушатник и не в жопе мира
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