Додано: Пон 17 тра, 2021 13:16

vitaliy_berdinskikh написав: Faceless написав: Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье. Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье. В пупе земли - возможно, не знаю. Но люди живут и за киевской окружной. Я об этом писал ещё вчера, с чего мы собственно и начали спор. В пупе земли - возможно, не знаю. Но люди живут и за киевской окружной. Я об этом писал ещё вчера, с чего мы собственно и начали спор.

Да даже Харьков глянуть, новострой где-нибудь недалеко от метро - Научной, Пушкинской, простая двушка - больше 1 млн и это еще без ремонта. До 1 млн двушка в Харькове - или переуступка без ремонта и то где-то на ХТЗ или Холодной горе, или крохотные панельки-бабушатники. Непонятно с чем вы вообще спорите, на сегодня ни в Харькове, ни во Львове, ни тем более в Одессе с Киевом с 1 млн грн на РН делать нечего, если нужно что-то готовое с ремонтом, не бабушатник и не в жопе мира