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Faceless написав:Прям реально ЦА на бюджетную однушку или убитую хрущевку.
Сеньоры получающие 3к это не обязательно дети прокуроров или ещё каких-то крупных чиновников которые ездят исключительно на крупных внедорожниках, а живут в двух-трех этажных особняках стоящик на участке минимум с гектар.
Faceless написав:Прям реально ЦА на бюджетную однушку или убитую хрущевку.
Сеньоры получающие 3к это не обязательно дети прокуроров или ещё каких-то крупных чиновников которые ездят исключительно на крупных внедорожниках, а живут в двух-трех этажных особняках стоящик на участке минимум с гектар.
Сеньоры зарабатывают и поболее. И при чем тут дети прокуроров, трехэтажные особняки и прочее? Почему человек, зарабатывающий условно 100кгрн в мес, не может себе позволить комфортное жилье?
Faceless написав:И при чем тут дети прокуроров, трехэтажные особняки и прочее?
При понтах: крутых тачках, больших квартирах.
Faceless написав:Почему человек, зарабатывающий условно 100кгрн в мес, не может себе позволить комфортное жилье?
А бюджетное жилье априори некомфортное? Там унитаз стоит поперёк?
Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье. Просто получше, чем бабушатник в хрущике. Вы давно вообще этим рынком интересовались? Тут понтами и не пахнет, тем более вы говорите о жилье стоимостью меньше, чем годовая ЗП
Faceless написав:Так и 1-2 млн на сегодня - это бюджетное жилье.
В пупе земли - возможно, не знаю. Но люди живут и за киевской окружной. Я об этом писал ещё вчера, с чего мы собственно и начали спор.
Да даже Харьков глянуть, новострой где-нибудь недалеко от метро - Научной, Пушкинской, простая двушка - больше 1 млн и это еще без ремонта. До 1 млн двушка в Харькове - или переуступка без ремонта и то где-то на ХТЗ или Холодной горе, или крохотные панельки-бабушатники. Непонятно с чем вы вообще спорите, на сегодня ни в Харькове, ни во Львове, ни тем более в Одессе с Киевом с 1 млн грн на РН делать нечего, если нужно что-то готовое с ремонтом, не бабушатник и не в жопе мира