Kripo написав:

vitaliy_berdinskikh написав: Kripo написав: Есть ли новая информация по субсидиям?



Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.



Есть ли мнения? Есть ли новая информация по субсидиям?Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.Есть ли мнения?

Есть аж несколько тем где это обсуждается. Банки тут каким боком? Есть аж несколько тем где это обсуждается. Банки тут каким боком?

vitaliy_berdinskikh написав: Ну и проверка не обязательно должна делаться до начисления субсидии. Ведь её можно сделать позже. А отвественность субсидианта только вырастет так как при проверке "до" заявка просто отклоняется, а вот при проверке "после" не только заберут начисленную субсидию но наверняка есть ещё и какая-то админ., а может и уголовная ответственность. Ну и проверка не обязательно должна делаться до начисления субсидии. Ведь её можно сделать позже. А отвественность субсидианта только вырастет так как при проверке "до" заявка просто отклоняется, а вот при проверке "после" не только заберут начисленную субсидию но наверняка есть ещё и какая-то админ., а может и уголовная ответственность.

Спасибо, темы прочитал, в основном нытье и ваши разъяснения, которые я люто плюсую.У меня интерес чисто технический, ясно ли уже, как будет осуществляться проверка информации пенсов. Помню в свое время было много копий сломано о "банковскую тайну" и пришли к выводу что без суда то и не проверишь. С тех пор и налоги на пассивные доходы платит банк напрямую, без указания от кого идут. банков уже не так много и осталось, но сводить все суммы по всем банкам...Как теперь это вот все будет проверяться, есть ли мысли?С одной стороны мысль правильная, пенсионеры очень пугливые и неконфликтные, одной угрозы санкций обычно достаточно.С другой стороны, начислять конские штрафы или отбирать выданную субсидию будет технически сложно, нельзя отобрать последние, а за долги в тюрьму не посадишь.Но это все бла-бла, я так понял, пока нет конкретики.