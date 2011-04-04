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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 75
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
16%
12
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:29

  Kripo написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Kripo написав:Есть ли новая информация по субсидиям?

Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.

Есть ли мнения?

Есть аж несколько тем где это обсуждается. Банки тут каким боком?


Спасибо, темы прочитал, в основном нытье и ваши разъяснения, которые я люто плюсую.

У меня интерес чисто технический, ясно ли уже, как будет осуществляться проверка информации пенсов. Помню в свое время было много копий сломано о "банковскую тайну" и пришли к выводу что без суда то и не проверишь. С тех пор и налоги на пассивные доходы платит банк напрямую, без указания от кого идут. банков уже не так много и осталось, но сводить все суммы по всем банкам...
Как теперь это вот все будет проверяться, есть ли мысли?

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну и проверка не обязательно должна делаться до начисления субсидии. Ведь её можно сделать позже. А отвественность субсидианта только вырастет так как при проверке "до" заявка просто отклоняется, а вот при проверке "после" не только заберут начисленную субсидию но наверняка есть ещё и какая-то админ., а может и уголовная ответственность.


С одной стороны мысль правильная, пенсионеры очень пугливые и неконфликтные, одной угрозы санкций обычно достаточно.

С другой стороны, начислять конские штрафы или отбирать выданную субсидию будет технически сложно, нельзя отобрать последние, а за долги в тюрьму не посадишь.

Но это все бла-бла, я так понял, пока нет конкретики.

На данный момент не было предусмотрено штрафов или другой ответственности за левую субсидию, в каждом сообщении о начислении субсидии была приписка, что субсидия безповоротна. Хотя в случае выяснения, что были левые данные они пишут требования вернуть выделенные суммы, но не уверен, что за их не возврат что-то будет.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 19:35

скільки баблішка заробляють топи в БСУ-НБУ

https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... vniki-nbu/
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 22:51

Re: Байки про банки і не тільки....

Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це яка дрібна банка продасться Укрпошті?


На разі Укрпошта по другій темі на слуху - https://life.pravda.com.ua/society/2021/05/17/244922/
буде кому керувати банком.
У людини був секс. Вона хотіла поділитися цією радістю завуальовано. Не оцінили.
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