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Kripo написав:Есть ли новая информация по субсидиям?
Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.
Есть ли мнения?
Есть аж несколько тем где это обсуждается. Банки тут каким боком?
Спасибо, темы прочитал, в основном нытье и ваши разъяснения, которые я люто плюсую.
У меня интерес чисто технический, ясно ли уже, как будет осуществляться проверка информации пенсов. Помню в свое время было много копий сломано о "банковскую тайну" и пришли к выводу что без суда то и не проверишь. С тех пор и налоги на пассивные доходы платит банк напрямую, без указания от кого идут. банков уже не так много и осталось, но сводить все суммы по всем банкам... Как теперь это вот все будет проверяться, есть ли мысли?
vitaliy_berdinskikh написав:Ну и проверка не обязательно должна делаться до начисления субсидии. Ведь её можно сделать позже. А отвественность субсидианта только вырастет так как при проверке "до" заявка просто отклоняется, а вот при проверке "после" не только заберут начисленную субсидию но наверняка есть ещё и какая-то админ., а может и уголовная ответственность.
С одной стороны мысль правильная, пенсионеры очень пугливые и неконфликтные, одной угрозы санкций обычно достаточно.
С другой стороны, начислять конские штрафы или отбирать выданную субсидию будет технически сложно, нельзя отобрать последние, а за долги в тюрьму не посадишь.
Но это все бла-бла, я так понял, пока нет конкретики.
На данный момент не было предусмотрено штрафов или другой ответственности за левую субсидию, в каждом сообщении о начислении субсидии была приписка, что субсидия безповоротна. Хотя в случае выяснения, что были левые данные они пишут требования вернуть выделенные суммы, но не уверен, что за их не возврат что-то будет.
"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж)", – отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Достигнутый компромисс он считает сбалансированным и взвешенным.
По словам Шабана, такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев-пользователей платежных карточек, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов.
Для этого компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:
З телеграму Гороха. История с регулированием эквайринга закончилась согласием платежных систем снизить за два года на 40% возмещение эмитентам карт (интерчейндж). В принципе, это своего рода компромисс, так как на кону стоял вопрос снижения ставки более чем в три раза, а это могло привести к полному коллапсу платежного бизнеса в стране. Первое снижение на 20% произойдёт уже 1 июля этого года и конечно же это моментально скажется на клиентах-владельцах карт. Мы, например, будем вынуждены с 1.07 серьёзно изменить наши кешбэки( Но тем не менее будем очень стараться сделать так, чтобы у клиентов оставались другие аргументы для пользования нашими картами. Подробнее об изменениях мы объявим уже в июне. Поздравляю крупных торговцев с победой и желаю больше лояльных, постоянных клиентов. Надеюсь экономия, полученная от снижения ставок эквайринга, поможет крупному бизнесу больше средств направлять на стимулирование покупателей.
P.S. Итоги этого батла сильно мне напоминают анекдот про двух ковбоев(