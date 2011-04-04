Додано: Вів 18 тра, 2021 15:30

Но оставалось имя.

Ещё в 2019 году Мастеркард озабоченный моральными страданиями небинарных личностей запустил такую штуку как. Правильней было бы назвать Fake Name, но название то такое...В чём суть нововедения?В последние годы карточные платежные системы отказываются от некоторых архаизмов которые уже не нужны в эпоху микросхем, тем более с радиоинтерфейсом. Пардон, это я о чипах и NFC.Так к примеру на новых картах банки уже могут не размещать поле для подписи. Ещё два года назад продавец инфоцентра в Варшаве прицепился к тому что карта не имела подписи при том что платил я за копеечную сувенирную почтовую карточку. Хорошо карт был полный кошелек.Так же с карт уже можно убрать ключевой элемент карт прошлого: номер карты. В прошлом веке номер был выпуклым чтобы оставлять след на квитанциях, потом с появлением карт "только для банкоматов", "тольо для оплаты в интернете" и чипов стал плоским. Теперь его может не быть вообще.И как оказалось у Мастеркарт нет другой более важной проблемы кроме как дать людям у которых духовный пол не отвечатет физическому возможность указать на карте вместо Аня Петрова например Саша Иванов (или наоборот). Похоже именно об это говорит ролик на их странице, хотя я не особо понял суть так как имя на карте так и не показали - герой закрыл его пальцем.Но у это нововедения есть и полезный всем момент. Схожий с возможностью выбрать дизайн карты или даже использовать собственую милую картинку: поскольку никто не проверяет нетрадиционную сексуальную ориентацию и даже не спрашивает чем вызвано желание сменить имя теперь можно набить себе на карту что душе угодно: хоть James Bond, хоть как в ролике Монобанка John Snow, хоть Hello Kitty, хоть 26 СМ.Единственново всём этом рассказе: в Европе пока только один банк запустил данную фичу и он не в Украине. Но думаю что Монобанк, Альфа и Приват скоро подхватят это веяние. Не столько ради заботы о страданиях небинарных личностей сколько ради фана клиентов.П.С.Небольшая степерь недовольства вызвана тем что карточные платежные системы до сих пор не могут нормально реализовать такие важные атрибуты платежа как информация об отправителе или комментарий к платежу (у нас обычно называется назначение платежа) которое отправитель мог бы указывать самостотельно например при переводе денег с карты на карту. К слову переводы с карты на карту до сих пор табу во многих странах, как раз в том числе и из-за того что такие переводы непрозрачны из-за отсутствия информации о получателе, отправителе и цели перевода.Вместо это дают возможность указать вымышленное имя не соответствующее имени в документах. Что рождает потенциальную проблему если вдруг продавец в магазине захочет убедиться что карта реально принадлежит тому кто ею платит.Кроме того в современном мире (глубинку США с их древними терминалами сюда не включаем) оплата часто густо вообще происходит без касания физической карты - через электронный кошелек в браузере или смартфоне, или вообще черех чип в кольце/часах.