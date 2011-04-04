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Kripo написав:Есть ли новая информация по субсидиям?
Проскочила постанова правительства что будет теперь и доход от депозитов и размер депозитов влиять на выдачу субсидий пенсионерам.
Есть ли мнения?
Есть аж несколько тем где это обсуждается. Банки тут каким боком?
Спасибо, темы прочитал, в основном нытье и ваши разъяснения, которые я люто плюсую.
У меня интерес чисто технический, ясно ли уже, как будет осуществляться проверка информации пенсов. Помню в свое время было много копий сломано о "банковскую тайну" и пришли к выводу что без суда то и не проверишь. С тех пор и налоги на пассивные доходы платит банк напрямую, без указания от кого идут. банков уже не так много и осталось, но сводить все суммы по всем банкам... Как теперь это вот все будет проверяться, есть ли мысли?
vitaliy_berdinskikh написав:Ну и проверка не обязательно должна делаться до начисления субсидии. Ведь её можно сделать позже. А отвественность субсидианта только вырастет так как при проверке "до" заявка просто отклоняется, а вот при проверке "после" не только заберут начисленную субсидию но наверняка есть ещё и какая-то админ., а может и уголовная ответственность.
С одной стороны мысль правильная, пенсионеры очень пугливые и неконфликтные, одной угрозы санкций обычно достаточно.
С другой стороны, начислять конские штрафы или отбирать выданную субсидию будет технически сложно, нельзя отобрать последние, а за долги в тюрьму не посадишь.
Но это все бла-бла, я так понял, пока нет конкретики.
На данный момент не было предусмотрено штрафов или другой ответственности за левую субсидию, в каждом сообщении о начислении субсидии была приписка, что субсидия безповоротна. Хотя в случае выяснения, что были левые данные они пишут требования вернуть выделенные суммы, но не уверен, что за их не возврат что-то будет.
"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж)", – отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Достигнутый компромисс он считает сбалансированным и взвешенным.
По словам Шабана, такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев-пользователей платежных карточек, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов.
Для этого компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:
З телеграму Гороха. История с регулированием эквайринга закончилась согласием платежных систем снизить за два года на 40% возмещение эмитентам карт (интерчейндж). В принципе, это своего рода компромисс, так как на кону стоял вопрос снижения ставки более чем в три раза, а это могло привести к полному коллапсу платежного бизнеса в стране. Первое снижение на 20% произойдёт уже 1 июля этого года и конечно же это моментально скажется на клиентах-владельцах карт. Мы, например, будем вынуждены с 1.07 серьёзно изменить наши кешбэки( Но тем не менее будем очень стараться сделать так, чтобы у клиентов оставались другие аргументы для пользования нашими картами. Подробнее об изменениях мы объявим уже в июне. Поздравляю крупных торговцев с победой и желаю больше лояльных, постоянных клиентов. Надеюсь экономия, полученная от снижения ставок эквайринга, поможет крупному бизнесу больше средств направлять на стимулирование покупателей.
P.S. Итоги этого батла сильно мне напоминают анекдот про двух ковбоев(
Ещё в 2019 году Мастеркард озабоченный моральными страданиями небинарных личностей запустил такую штуку как True Name. Правильней было бы назвать Fake Name, но название то такое...
В чём суть нововедения?
В последние годы карточные платежные системы отказываются от некоторых архаизмов которые уже не нужны в эпоху микросхем, тем более с радиоинтерфейсом. Пардон, это я о чипах и NFC.
Так к примеру на новых картах банки уже могут не размещать поле для подписи. Ещё два года назад продавец инфоцентра в Варшаве прицепился к тому что карта не имела подписи при том что платил я за копеечную сувенирную почтовую карточку. Хорошо карт был полный кошелек.
Так же с карт уже можно убрать ключевой элемент карт прошлого: номер карты. В прошлом веке номер был выпуклым чтобы оставлять след на квитанциях, потом с появлением карт "только для банкоматов", "тольо для оплаты в интернете" и чипов стал плоским. Теперь его может не быть вообще.
Но оставалось имя.
И как оказалось у Мастеркарт нет другой более важной проблемы кроме как дать людям у которых духовный пол не отвечатет физическому возможность указать на карте вместо Аня Петрова например Саша Иванов (или наоборот). Похоже именно об это говорит ролик на их странице, хотя я не особо понял суть так как имя на карте так и не показали - герой закрыл его пальцем.
Но у это нововедения есть и полезный всем момент. Схожий с возможностью выбрать дизайн карты или даже использовать собственую милую картинку: поскольку никто не проверяет нетрадиционную сексуальную ориентацию и даже не спрашивает чем вызвано желание сменить имя теперь можно набить себе на карту что душе угодно: хоть James Bond, хоть как в ролике Монобанка John Snow, хоть Hello Kitty, хоть 26 СМ.
Единственно но во всём этом рассказе: в Европе пока только один банк запустил данную фичу и он не в Украине. Но думаю что Монобанк, Альфа и Приват скоро подхватят это веяние. Не столько ради заботы о страданиях небинарных личностей сколько ради фана клиентов.
П.С. Небольшая степерь недовольства вызвана тем что карточные платежные системы до сих пор не могут нормально реализовать такие важные атрибуты платежа как информация об отправителе или комментарий к платежу (у нас обычно называется назначение платежа) которое отправитель мог бы указывать самостотельно например при переводе денег с карты на карту. К слову переводы с карты на карту до сих пор табу во многих странах, как раз в том числе и из-за того что такие переводы непрозрачны из-за отсутствия информации о получателе, отправителе и цели перевода.
Вместо это дают возможность указать вымышленное имя не соответствующее имени в документах. Что рождает потенциальную проблему если вдруг продавец в магазине захочет убедиться что карта реально принадлежит тому кто ею платит.
Кроме того в современном мире (глубинку США с их древними терминалами сюда не включаем) оплата часто густо вообще происходит без касания физической карты - через электронный кошелек в браузере или смартфоне, или вообще черех чип в кольце/часах.
Но у это нововедения есть и полезный всем момент. Схожий с возможностью выбрать дизайн карты или даже использовать собственую милую картинку: поскольку никто не проверяет нетрадиционную сексуальную ориентацию и даже не спрашивает чем вызвано желание сменить имя теперь можно набить себе на карту что душе угодно: хоть James Bond, хоть как в ролике Монобанка John Snow, хоть Hello Kitty, хоть 26 СМ.
Обидві банки у списку дозволяють змінити лише ім'я, а прізвище залишаться офіційне, тому з Бердинського на Бердянського переписатись не вдасться.
vitaliy_berdinskikh написав:Вместо это дают возможность указать вымышленное имя не соответствующее имени в документах. Что рождает потенциальную проблему если вдруг продавец в магазине захочет убедиться что карта реально принадлежит тому кто ею платит.
I haven’t legally changed my name. What happens if a merchant asks for my ID? If a merchant insists on matching the name on your credit or debit card with a government-issued ID, you can ask them to call us at the number on the back of your card. We’ll verify the legal name on the account that the debit card is associated with.
https://www.bmoharris.com/main/personal/true-name/ А взагалі, бездушний МС не взяв до уваги проблеми gender-fluid людей. Що робити людині у якої стать змінилася після передачі картки? А якщо у ній взагалі живуть декілька особистостей, деякі з яких ідентифікують себе як дерево чи гелікоптер?