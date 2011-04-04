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vitaliy_berdinskikh написав:Вот примут какие-то поправки к законам - тогда пердача станет возможной. Ну или хотя бы НБУ поменяет свою инструкцию как он уже делал это недавно.
Аха , с нетерпеньем жду ..... когда на каждую 19,5% налога с моего депозита повесят мой ИНН и єто пойдет мне в зачет на пенсию. Ето их и ужаснуло - все сразу дали заднюю, уже и грань депозита 100к и никакие ето не 25 крат и вообще .... забрехались.
vitaliy_berdinskikh написав:Вот примут какие-то поправки к законам - тогда пердача станет возможной. Ну или хотя бы НБУ поменяет свою инструкцию как он уже делал это недавно.
Аха , с нетерпеньем жду ..... когда на каждую 19,5% налога с моего депозита повесят мой ИНН и єто пойдет мне в зачет на пенсию. Ето их и ужаснуло - все сразу дали заднюю, уже и грань депозита 100к и никакие ето не 25 крат и вообще .... забрехались.
В пенсию учитывается только ЕСВ, так что особо не рассчитывайте
Мы в лучших традицих карго-культа приняли закон о персональных данных в 2010 году.
Но как и полагается карго-культу вылилось это только в строительство самолётов из говна и палок: никакой реальной защиты данных не появилось, приходится везде ставить одну лишнюю подпись (спасибо Дубилету что чуть сократил это), а у фирм обрабатывающих данные добавилось немного головной боли из-за того что надо было регистрировать персональные данные (интересно, а это вообще кто-то делает?).
Заставить банки не собирать чужие телефоны нельзя в принципе - это устоявшаяся практика кредитования и ни один банк не был оштрафован за это с момента появления закона в 2010 году. Хотя собирать телефоны без согласия владельцев номеров одонозначное нарушение закона о ПД, а уж тем более названивать им потом с требованием вернуть чужой долг. Точно так же нельзя заставить банки и кредитные помойки не присылать СМС и не звонить с предложениями кредита наличными или карты унивесральная голд.
Был у меня один номер телефона который использовалься только в мобильном роутере. Но потом роутер стал не нужен и я использовал его для открытия счёта в изи. После того как я сделал заявку на кредитный лимит номер по всей видимости попал в какое-то из кредитных бюро и весь май кредитные помойки звонят и смсят мне предложения по кредитам.
П.С. К слову, хотел бы похвалить фирму Сони за то что в их телефонах хорошо реализована фильтрация СМС-спама https://x0.at/0Ao.JPG
Последние модели сяоми тоже нормально фильтруют и блокируют.
vitaliy_berdinskikh написав:Вот примут какие-то поправки к законам - тогда пердача станет возможной. Ну или хотя бы НБУ поменяет свою инструкцию как он уже делал это недавно.
Аха , с нетерпеньем жду ..... когда на каждую 19,5% налога с моего депозита повесят мой ИНН и єто пойдет мне в зачет на пенсию. Ето их и ужаснуло - все сразу дали заднюю, уже и грань депозита 100к и никакие ето не 25 крат и вообще .... забрехались.
В пенсию учитывается только ЕСВ, так что особо не рассчитывайте
я тільки був би за, тоді на іпотеку можна було % показувати як дохід, зараз зась! но то таке, як податок платити, то давай ... а як сказати - я заплатив, давай плюшки .. а фіг вам.