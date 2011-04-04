Минутка нытья.Не всё ж ныть про 5% налога на гробовые и про то что пенсионерам не дарят субсидию только потому что они пенсионеры - надо разнообразитьЧитаю в утренних новостях: "".Чорт, аж завидно.Мы в лучших традицих карго-культа приняли закон о персональных данных в 2010 году.Но как и полагается карго-культу вылилось это только в строительство самолётов из говна и палок: никакой реальной защиты данных не появилось, приходится везде ставить одну лишнюю подпись (спасибо Дубилету что чуть сократил это), а у фирм обрабатывающих данные добавилось немного головной боли из-за того что надо было регистрировать персональные данные (интересно, а это вообще кто-то делает?).Заставить банки не собирать чужие телефоны нельзя в принципе - это устоявшаяся практика кредитования и ни один банк не был оштрафован за это с момента появления закона в 2010 году. Хотя собирать телефоны без согласия владельцев номеров одонозначное нарушение закона о ПД, а уж тем более названивать им потом с требованием вернуть чужой долг.Точно так же нельзя заставить банки и кредитные помойки не присылать СМС и не звонить с предложениями кредита наличными или карты унивесральная голд.Был у меня один номер телефона который использовалься только в мобильном роутере. Но потом роутер стал не нужен и я использовал его для открытия счёта в изи. После того как я сделал заявку на кредитный лимит номер по всей видимости попал в какое-то из кредитных бюро и весь май кредитные помойки звонят и смсят мне предложения по кредитам.П.С.К слову, хотел бы похвалить фирму Сони за то что в их телефонах хорошо реализована фильтрация СМС-спама