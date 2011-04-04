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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 76
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Вот примут какие-то поправки к законам - тогда пердача станет возможной. Ну или хотя бы НБУ поменяет свою инструкцию как он уже делал это недавно.

Аха , с нетерпеньем жду .....
когда на каждую 19,5% налога с моего депозита повесят мой ИНН
и єто пойдет мне в зачет на пенсию.
Ето их и ужаснуло - все сразу дали заднюю, уже и грань депозита 100к и никакие ето не 25 крат и вообще .... забрехались.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:32

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:и єто пойдет мне в зачет на пенсию.

Подоходный налог не учитывается в пенсии. Потому что он и не идёт в пенсионный фонд.

Просто уточнение.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 21:33

Re: Байки про банки і не тільки....

Goodman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Вот примут какие-то поправки к законам - тогда пердача станет возможной. Ну или хотя бы НБУ поменяет свою инструкцию как он уже делал это недавно.

Аха , с нетерпеньем жду .....
когда на каждую 19,5% налога с моего депозита повесят мой ИНН
и єто пойдет мне в зачет на пенсию.
Ето их и ужаснуло - все сразу дали заднюю, уже и грань депозита 100к и никакие ето не 25 крат и вообще .... забрехались.
В пенсию учитывается только ЕСВ, так что особо не рассчитывайте
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 22:10

  vitaliy_berdinskikh написав:Минутка нытья.
Не всё ж ныть про 5% налога на гробовые и про то что пенсионерам не дарят субсидию только потому что они пенсионеры - надо разнообразить :mrgreen:

Читаю в утренних новостях: "Британский регулятор оштрафовал American Express на 0,021 пенни за письмо после рассылки спама 4,1 миллиона отписавшимся от рассылки".
Чорт, аж завидно.

Мы в лучших традицих карго-культа приняли закон о персональных данных в 2010 году.

Но как и полагается карго-культу вылилось это только в строительство самолётов из говна и палок: никакой реальной защиты данных не появилось, приходится везде ставить одну лишнюю подпись (спасибо Дубилету что чуть сократил это), а у фирм обрабатывающих данные добавилось немного головной боли из-за того что надо было регистрировать персональные данные (интересно, а это вообще кто-то делает?).

Заставить банки не собирать чужие телефоны нельзя в принципе - это устоявшаяся практика кредитования и ни один банк не был оштрафован за это с момента появления закона в 2010 году. Хотя собирать телефоны без согласия владельцев номеров одонозначное нарушение закона о ПД, а уж тем более названивать им потом с требованием вернуть чужой долг.
Точно так же нельзя заставить банки и кредитные помойки не присылать СМС и не звонить с предложениями кредита наличными или карты унивесральная голд.

Был у меня один номер телефона который использовалься только в мобильном роутере. Но потом роутер стал не нужен и я использовал его для открытия счёта в изи. После того как я сделал заявку на кредитный лимит номер по всей видимости попал в какое-то из кредитных бюро и весь май кредитные помойки звонят и смсят мне предложения по кредитам.

П.С.
К слову, хотел бы похвалить фирму Сони за то что в их телефонах хорошо реализована фильтрация СМС-спама https://x0.at/0Ao.JPG


Последние модели сяоми тоже нормально фильтруют и блокируют.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 22:47

  Faceless написав:
Goodman написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Вот примут какие-то поправки к законам - тогда пердача станет возможной. Ну или хотя бы НБУ поменяет свою инструкцию как он уже делал это недавно.

Аха , с нетерпеньем жду .....
когда на каждую 19,5% налога с моего депозита повесят мой ИНН
и єто пойдет мне в зачет на пенсию.
Ето их и ужаснуло - все сразу дали заднюю, уже и грань депозита 100к и никакие ето не 25 крат и вообще .... забрехались.
В пенсию учитывается только ЕСВ, так что особо не рассчитывайте

я тільки був би за, тоді на іпотеку можна було % показувати як дохід, зараз зась!
но то таке, як податок платити, то давай ... а як сказати - я заплатив, давай плюшки .. а фіг вам.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 23:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliy_berdinskikh написав:Не уверен. Когда разбирался с Михайловским то фонд сам мне ничего не высылал и просто по паспорту никаких денег не вернул: надо было приходить и писать заявление.


думаю что у фонда есть такая инфа. Както была статья и там проскакивала инфа - шо есть люди которые держат по 200К в каждом банке. И даже называлось точное кол-во таких деполюдей.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 21 тра, 2021 23:55

  vitaliy_berdinskikh написав:К слову, хотел бы похвалить фирму Сони за то что в их телефонах хорошо реализована фильтрация СМС-спама https://x0.at/0Ao.JPG


они читают Ваши смс )
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 18:14

Зберігаємо інфо!
Депозит у спадок: особливості оформлення
https://www.facebook.com/fg.gov.ua/post ... 2594869331
https://news.finance.ua/ua/news/-/49321 ... formlennya
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 21:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:думаю что у фонда есть такая инфа. Както была статья и там проскакивала инфа - шо есть люди которые держат по 200К в каждом банке.


У Фонда статистика уже на виходе.
Да, они могут дать статистику народа , которие получали по 200к от понда, более чем 1 раз.
Динамику никто не даст
Goodman
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