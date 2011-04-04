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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 24 тра, 2021 13:10
"Что такое презумпция невиновности?
Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.
Что касается налогов и банков, тут ситуация другая.
Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "
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greenozon
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Додано: Вів 25 тра, 2021 09:28
greenozon написав:"Что такое презумпция невиновности?
Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана
, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.
Что касается налогов и банков, тут ситуация другая.
Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "
Одна бида: все это (бремя доказывания) касается _только_ процессуальных обвинений. А что касается налогов и банков -- тут имеет место быть сильная попытка натянуть сову на глобус. Из разряда "Если я хочу взять кредит на лям -- мине его дать безо всяких докУментов должны -- презупция же. А вот когда (ой, если) я его не отдам -- вот тогда уже докУменты". Увы -- так оно не работает.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:30
greenozon написав:
"Что такое презумпция невиновности?
Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.
Что касается налогов и банков, тут ситуация другая.
Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "
презумпция невиновности существует только в уголовном праве, тоесть только в тюрьму посадить бездоказательно нельзя. в административном - самая настоящая презумпция виновности
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Додано: Сер 26 тра, 2021 16:38
https://news.finance.ua/ru/news/-/49350 ... wards-2021
Це якась ганьба - депо Моні і Привата найкращі.
Сосіс банка з їх попередніми більше 12% ще куди не йшло.
А зараз це Фарс і Руслан лідери в жовтій майці.
Ну і братки можуть до них примкнути коли всі умови лояльності задіяти.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 тра, 2021 22:17
Квесторе_поверніться написав:
Це якась ганьба -
фото тетки напомнило другую Юлю.... "Ви у меня землю жрать будете" .
таки да .... с такими ставками начинаем *** без соли доедать.
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Goodman
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