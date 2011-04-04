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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1255125612571258

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 76
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Пон 24 тра, 2021 13:10

"Что такое презумпция невиновности?
Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.

Что касается налогов и банков, тут ситуация другая.
Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 09:28

  greenozon написав:"Что такое презумпция невиновности?
Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.

Что касается налогов и банков, тут ситуация другая.
Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "

Одна бида: все это (бремя доказывания) касается _только_ процессуальных обвинений. А что касается налогов и банков -- тут имеет место быть сильная попытка натянуть сову на глобус. Из разряда "Если я хочу взять кредит на лям -- мине его дать безо всяких докУментов должны -- презупция же. А вот когда (ой, если) я его не отдам -- вот тогда уже докУменты". Увы -- так оно не работает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:30

  greenozon написав:"Что такое презумпция невиновности?
Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.

Что касается налогов и банков, тут ситуация другая.
Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "

презумпция невиновности существует только в уголовном праве, тоесть только в тюрьму посадить бездоказательно нельзя. в административном - самая настоящая презумпция виновности :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 16:38

https://news.finance.ua/ru/news/-/49350 ... wards-2021
Це якась ганьба - депо Моні і Привата найкращі. :shock:
Сосіс банка з їх попередніми більше 12% ще куди не йшло.
А зараз це Фарс і Руслан лідери в жовтій майці.
Ну і братки можуть до них примкнути коли всі умови лояльності задіяти.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 22:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Це якась ганьба -

фото тетки напомнило другую Юлю.... "Ви у меня землю жрать будете" .
таки да .... с такими ставками начинаем *** без соли доедать.
Goodman
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