Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
"Что такое презумпция невиновности? Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.
Что касается налогов и банков, тут ситуация другая. Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "
greenozon написав:"Что такое презумпция невиновности? Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.
Что касается налогов и банков, тут ситуация другая. Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "
Одна бида: все это (бремя доказывания) касается _только_ процессуальных обвинений. А что касается налогов и банков -- тут имеет место быть сильная попытка натянуть сову на глобус. Из разряда "Если я хочу взять кредит на лям -- мине его дать безо всяких докУментов должны -- презупция же. А вот когда (ой, если) я его не отдам -- вот тогда уже докУменты". Увы -- так оно не работает.
greenozon написав:"Что такое презумпция невиновности? Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.
Что касается налогов и банков, тут ситуация другая. Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "
презумпция невиновности существует только в уголовном праве, тоесть только в тюрьму посадить бездоказательно нельзя. в административном - самая настоящая презумпция виновности
https://news.finance.ua/ru/news/-/49350 ... wards-2021 Це якась ганьба - депо Моні і Привата найкращі. Сосіс банка з їх попередніми більше 12% ще куди не йшло. А зараз це Фарс і Руслан лідери в жовтій майці. Ну і братки можуть до них примкнути коли всі умови лояльності задіяти.
Національний банк України встановив новий порядок виконання банками розрахункових документів стягувачів у зв’язку з переходом банків на роботу в режимі 23/7.
Для банків, які перейшли на роботу у режимі 23/7, збільшується тривалість операційного дня, внаслідок чого збільшується і час для виконання розрахункових документів стягувачів на примусове списання та стягнення коштів з рахунків клієнтів.