Додано: Пон 24 тра, 2021 13:10

"Что такое презумпция невиновности?

Это когда человек считается белым и пушистым до тех пор, пока его вина не доказана, не вынесено соответствующее решение суда и оно не вступило в законную силу. Основной принцип в том, что бремя доказывания вины лежит на обвинителе. Хотите наказать – докажите вину, добейтесь решения суда и вступления его в законную силу. Вот тогда можно. Это работает в уголовном судопроизводстве.



Что касается налогов и банков, тут ситуация другая.

Вас сначала обвиняют, доначисляют, блокируют счета, заносят в черные списки и создают вам несусветный геморрой. А уже потом вы носитесь по судам, возите вагоны документов и доказываете всем вокруг, что вы не финансируете террористов и не отмываете преступные доходы. "