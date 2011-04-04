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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:59
В рвс
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:00
V2 написав: flyman написав:
Бачу до гусарських рядів приєднався "Руслан
В чому проявилось?
у %% на грн і юсд
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2
Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:56
Яким способом найпростіше й найдешевше отримати близько 400грн з петербургу? У людини є картка втб, чкось р2р на наш банк можливе, чи тільки вестерноюніони?
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chipmunk
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