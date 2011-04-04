RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1256125712581259

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 76
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:59

В рвс
Oleg_Sa
 
Повідомлень: 2163
З нами з: 27.10.08
Подякував: 8 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:00

  V2 написав:
  flyman написав:Бачу до гусарських рядів приєднався "Руслан


В чому проявилось?

у %% на грн і юсд
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24783
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 1914 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 13:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Яким способом найпростіше й найдешевше отримати близько 400грн з петербургу? У людини є картка втб, чкось р2р на наш банк можливе, чи тільки вестерноюніони?
chipmunk
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 15.04.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1256125712581259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 224164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 88961
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 24546
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19066)
28.05.2021 14:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.