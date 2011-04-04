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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1257125812591260

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 76
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 08:57

Оплата СЕП 1 500 000грн

коллеги, стоит задача:

Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.

предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 10:42

  flyman написав:бачу ставки трохи підтягнулися в ТАС і Південному на грн.

Літня аХція? Хоча б 11 прОцентів є?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:05

  Andi_30 написав:коллеги, стоит задача:

Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.

предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?

Непонятно как можно платить застройщику в отп, если у застройщика с отп нет договора. В каком банке у вас деньги? В какой банк нужно перечислить деньги на счёт застройщика?
Или деньги налом и их ещё нужно легализовать?
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:08

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:бачу ставки трохи підтягнулися в ТАС і Південному на грн.

Літня аХція? Хоча б 11 прОцентів є?

та ні, трохи більше 9% до податків, було менше
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:21

Andi_30

на такій сумі у вас попросять
- документи про походження коштів
- документи, що підтверджують операцію

+повна ідентифікація клієнта
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:35

Народ, кто уже на пенсии, подскажите в каких банках лучшие условия и всякие плюшки для пенсионеров?
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 13:39

  Andi_30 написав:коллеги, стоит задача:

Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.

предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?

Так и не понял что куда и при чем тут ОТП, но если нужно СЕП на большую сумму - в Правексе можно в ИБ поднять по звонку лимит на перевод до 3млн и отправить прямо в мобильном приложении, тариф для физ лиц то ли 0 то ли какой-то фиксированный мизер, в общем на такой сумме считайте, что 0.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:06

  Andi_30 написав:коллеги, стоит задача:

Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.

предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?

А траншами до 400000 з різних банків не проканає?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:А траншами до 400000 з різних банків не проканає?
А что это меняет? Финмон всё равно в большой вероятностью будет если это новый клиент банка.
vitaliy_berdinskikh
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