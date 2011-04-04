|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 чер, 2021 08:57
коллеги, стоит задача:
Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?
-
Andi_30
-
-
- Повідомлень: 251
- З нами з: 25.05.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 10:42
flyman написав:
бачу ставки трохи підтягнулися в ТАС і Південному на грн.
Літня аХція? Хоча б 11 прОцентів є?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37486
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:05
Andi_30 написав:
коллеги, стоит задача:
Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?
Непонятно как можно платить застройщику в отп, если у застройщика с отп нет договора. В каком банке у вас деньги? В какой банк нужно перечислить деньги на счёт застройщика?
Или деньги налом и их ещё нужно легализовать?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11487
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1606 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:08
Квесторе_поверніться написав: flyman написав:
бачу ставки трохи підтягнулися в ТАС і Південному на грн.
Літня аХція? Хоча б 11 прОцентів є?
та ні, трохи більше 9% до податків, було менше
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24851
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1244 раз.
- Подякували: 1919 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:21
Andi_30
на такій сумі у вас попросять
- документи про походження коштів
- документи, що підтверджують операцію
+повна ідентифікація клієнта
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11405
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:35
Народ, кто уже на пенсии, подскажите в каких банках лучшие условия и всякие плюшки для пенсионеров?
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4351
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1296 раз.
- Подякували: 546 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 чер, 2021 13:39
Andi_30 написав:
коллеги, стоит задача:
Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?
Так и не понял что куда и при чем тут ОТП, но если нужно СЕП на большую сумму - в Правексе можно в ИБ поднять по звонку лимит на перевод до 3млн и отправить прямо в мобильном приложении, тариф для физ лиц то ли 0 то ли какой-то фиксированный мизер, в общем на такой сумме считайте, что 0.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29147
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1221 раз.
- Подякували: 7087 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Вів 01 чер, 2021 16:06
Andi_30 написав:
коллеги, стоит задача:
Надо заплатить застройщику на ОТП банк 1 500 000грн.
Оплата не за кв. метры, а за ценные бумаги, скорее всего будет повышенный финмониторинг. У застройщика с ОТП договора нет, он предлагает принести наличку и за 1500 грн., заплатить через банк с которыми у них договоренность. Мне не нравится нести мешок налички, еще и когда время и место будет знать куча людей.
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У ОТПи есть продукт с бесплатным или за небольшуй сумму СЕПом?
Какой финмониторинг в ОТП? Можно заранее принести документы и согласовать платеж?
А траншами до 400000 з різних банків не проканає?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37486
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 чер, 2021 16:16
Квесторе_поверніться написав:
А траншами до 400000 з різних банків не проканає?
А что это меняет? Финмон всё равно в большой вероятностью будет если это новый клиент банка.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4310
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 972 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|224437
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|89101
|
|
|18
|24635
|
|