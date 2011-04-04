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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 01 чер, 2021 17:36
lubopytnaya написав:
Народ, кто уже на пенсии, подскажите в каких банках лучшие условия и всякие плюшки для пенсионеров?
По Вашей теме, наличие пенс посвидчення уже дает плюшки
в виде доп %% к депозитам. Независимо от банка.
Был в Привате, сейчас соскочил в Райф , т к там АТБ запускает свою карту.
Что может просто дать банк? СМСку или откритку на День людей похилого вику.
Нигде не увидел.
А добавки к депикам - реально.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 17:37
citramon
перекидаю на другой аккаунт, потом на ПУМБ, потом ..... в итоге ,
банкомат РАЙФа , 5кгрн за один раз.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 18:34
lubopytnaya написав:
Народ, кто уже на пенсии, подскажите в каких банках лучшие условия и всякие плюшки для пенсионеров?
Руслан в гривні 0,25% додає до прОцента по депо.
А це 11,95% з щомісячною виплатою та поповненням стовпець на 3роки, в хазяйстві пригодиться.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:09
Stringer, greenozon, Faceless, Квесторе_поверніть,
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У застройщика счет в ОТП. У них нет договора с банком на внесение денег физиками на их счет без комиссии.
Деньги в 10 разных банках.
Я хотел собрать их в одном банке и заплатить СЕП.
Документы для финмонитора, могу предоставить.
Затройщик хочет основной договор заключить в день платежа.
Хочется принести документы в банк до платежа и все согласовать.
Обычно СЕП отправляю Конкорд, Альфа, Аваль.
Альфа и Конкорд сказали такую сумму не пустят. Аваль сказал 500т пустит, а больше финмонитор остановит и платеж будет висеть несколько дней, после принесения документов.
Ищу кто из банков пустит такой платеж.
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Andi_30
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:14
Andi_30 написав:
Stringer, greenozon, Faceless, Квесторе_поверніть,
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У застройщика счет в ОТП. У них нет договора с банком на внесение денег физиками на их счет без комиссии.
Деньги в 10 разных банках.
Я хотел собрать их в одном банке и заплатить СЕП.
Документы для финмонитора, могу предоставить.
Затройщик хочет основной договор заключить в день платежа.
Хочется принести документы в банк до платежа и все согласовать.
Обычно СЕП отправляю Конкорд, Альфа, Аваль.
Альфа и Конкорд сказали такую сумму не пустят. Аваль сказал 500т пустит, а больше финмонитор остановит и платеж будет висеть несколько дней, после принесения документов.
Ищу кто из банков пустит такой платеж.
Заплатити по 500 з Валі, СоСо і Алли ніззя?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:43
Andi_30 написав:Stringer, greenozon, Faceless, Квесторе_поверніть,
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У застройщика счет в ОТП. У них нет договора с банком на внесение денег физиками на их счет без комиссии.
Деньги в 10 разных банках.
Я хотел собрать их в одном банке и заплатить СЕП.
Документы для финмонитора, могу предоставить.
Затройщик хочет основной договор заключить в день платежа.
Хочется принести документы в банк до платежа и все согласовать.
Обычно СЕП отправляю Конкорд, Альфа, Аваль.
Альфа и Конкорд сказали такую сумму не пустят. Аваль сказал 500т пустит, а больше финмонитор остановит и платеж будет висеть несколько дней, после принесения документов.
Ищу кто из банков пустит такой платеж.
Я писал выше - Правекс.
При мне продавец отправлял сумму такого же порядка СЕПом сразу же после сделки, "не отходя от кассы", в другой банк
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Додано: Вів 01 чер, 2021 19:55
Andi_30 написав:
Аваль сказал 500т пустит, а больше финмонитор остановит и платеж будет висеть несколько дней, после принесения документов.
Ищу кто из банков пустит такой платеж.
Любой банк будет останавливать платёж на сумму выще 400 000. Если документы на деньги есть то какая разница? Вопрос лишь в сроке задержки, а это неизвестно наперёд.
Тут надо выбирать или среди тех у кого комиссия за операцию меньше или среди тех кто наперёд обещает быстрый срок финмониторинга.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 21:44
Andi_30 написав:
Stringer, greenozon, Faceless, Квесторе_поверніть,
предложите варианты через какой банк, заплатить СЕП.
У застройщика счет в ОТП. У них нет договора с банком на внесение денег физиками на их счет без комиссии.
Деньги в 10 разных банках.
Я хотел собрать их в одном банке и заплатить СЕП.
Документы для финмонитора, могу предоставить.
Затройщик хочет основной договор заключить в день платежа.
Хочется принести документы в банк до платежа и все согласовать.
Обычно СЕП отправляю Конкорд, Альфа, Аваль.
Альфа и Конкорд сказали такую сумму не пустят. Аваль сказал 500т пустит, а больше финмонитор остановит и платеж будет висеть несколько дней, после принесения документов.
Ищу кто из банков пустит такой платеж.
Домовлявся із забудовником, що гроші будуть проплачені у вікні до 30 днів, ще й скидку вибивав як за 100% оплату. Перший платіж 5..30%, як домовитеся. Або завдаток в кілька тисяч грн. і броня квартири і ціни на тиждень-два, в кого як виходить.
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Додано: Вів 01 чер, 2021 22:18
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Додано: Вів 01 чер, 2021 22:37
Думаю, не раніше, ніж за пару років. У фонду забагато боргів
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