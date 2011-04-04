|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 чер, 2021 02:22
Andi_30 написав:
Деньги в 10 разных банках.
Я хотел собрать их в одном банке и заплатить СЕП.
так зачем лишние телодвижения? - отправить как есть 10 платежей из 10 банков
бухгалтерия же у получателя скорей всего присутствует...
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4770
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 673 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 02:50
Я уже второй год слышу про эту идею. Нет прогресса в вопросе.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6548
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|224464
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|89108
|
|
|18
|24643
|