|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 чер, 2021 02:22
Andi_30 написав:
Деньги в 10 разных банках.
Я хотел собрать их в одном банке и заплатить СЕП.
так зачем лишние телодвижения? - отправить как есть 10 платежей из 10 банков
бухгалтерия же у получателя скорей всего присутствует...
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4770
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 673 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 02:50
Я уже второй год слышу про эту идею. Нет прогресса в вопросе.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6548
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 574 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:27
Investor_K написав:
Я уже второй год слышу про эту идею. Нет прогресса в вопросе.
В Європі 100Кілоєвро Фонд гарантування.
А нам тут тільки про Європу згадують, коли піднімають ціни на все.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 24874
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 1920 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 чер, 2021 08:39
Investor_K написав:
Я уже второй год слышу про эту идею. Нет прогресса в вопросе.
тільки після того. як ощАд зайде в фонд
тобто десь до 2030
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11409
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 884 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:29
Investor_K написав:
Я уже второй год слышу про эту идею. Нет прогресса в вопросе.
Так законопроект вже в Раді. Ні?
Ставлю долар що в цьому році Фонд стане 400000.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37494
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1886 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:32
Квесторе_поверніться написав: Investor_K написав:
Я уже второй год слышу про эту идею. Нет прогресса в вопросе.
Так законопроект вже в Раді. Ні?
Ставлю долар що в цьому році Фонд стане 400000.
Он там годами может лежать. Закон о налоговой амнистии в сентбре вносил Гетьманцев, но ВР его вообще рассматривать не стала.
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 4319
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 975 раз.
- Подякували: 610 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:13
vitaliy_berdinskikh написав:
но ВР его вообще рассматривать не стала.
А я вже тут міркую які депо буду поповнювати.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37494
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1886 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|224483
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|89116
|
|
|18
|24648
|
|