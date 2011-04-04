RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1261126212631264

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 76
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 19:45

Andi_30

про Конкорд уже писали, можно ещё узнать в Форварде: переводы СЭП там бесплатные но насколько они лояльны к таким суммам переводов - сказать не могу.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4323
З нами з: 06.08.19
Подякував: 976 раз.
Подякували: 611 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:48

  Stringer написав:Бесплатный или условно бесплатный сэп - Альфа, Аваль, Конкорд, Форвард, Прокредит... но на такой сумме финмон любого банка возбудится однозначно, и предугадать сколько времени ему понадобится для согласования такого платежа невозможно. я бы не раздумывая заплатил 1500 за избежание возможного гемора с платежом на такую сумму.
О каком банке говорит застройщик? Что вас смущает в этом варианте, кроме страха переться с мешком налички? Стремность банка? Месторасположение?


И на меня и на моих знакомых были нападения, когда много людей знает что будет мешок денег, у конкретного человека в конкретном месте. Поэтому последние годы стараюсь наличку не носить.
Andi_30
 
Повідомлень: 260
З нами з: 25.05.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 22:46

Andi_30

Ого! А нельзя не фиксировать день и время прихода? «Зайду на неделе»
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1349
З нами з: 25.03.14
Подякував: 149 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1261126212631264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 224505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 89132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 24661
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.