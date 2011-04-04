Andi_30
про Конкорд уже писали, можно ещё узнать в Форварде: переводы СЭП там бесплатные но насколько они лояльны к таким суммам переводов - сказать не могу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 чер, 2021 19:45
Andi_30
про Конкорд уже писали, можно ещё узнать в Форварде: переводы СЭП там бесплатные но насколько они лояльны к таким суммам переводов - сказать не могу.
Додано: Сер 02 чер, 2021 21:48
И на меня и на моих знакомых были нападения, когда много людей знает что будет мешок денег, у конкретного человека в конкретном месте. Поэтому последние годы стараюсь наличку не носить.
Додано: Сер 02 чер, 2021 22:46
Andi_30
Ого! А нельзя не фиксировать день и время прихода? «Зайду на неделе»
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