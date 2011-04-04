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Stringer написав:Бесплатный или условно бесплатный сэп - Альфа, Аваль, Конкорд, Форвард, Прокредит... но на такой сумме финмон любого банка возбудится однозначно, и предугадать сколько времени ему понадобится для согласования такого платежа невозможно. я бы не раздумывая заплатил 1500 за избежание возможного гемора с платежом на такую сумму. О каком банке говорит застройщик? Что вас смущает в этом варианте, кроме страха переться с мешком налички? Стремность банка? Месторасположение?
И на меня и на моих знакомых были нападения, когда много людей знает что будет мешок денег, у конкретного человека в конкретном месте. Поэтому последние годы стараюсь наличку не носить.