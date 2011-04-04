Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 03 чер, 2021 11:56
mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
Ок. Нас вже троє.
Наскільки готові підняти ставку?
Ну, допустим 1к грн. Принимаете ?
Согласен и на большую сумму
Слід подумати...прозондувати чи підтримка закону
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056
є в аналах ПреЗедента.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 03 чер, 2021 14:11
klug
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Додано: Чет 03 чер, 2021 18:53
У гранд банкіра Шеви не бездоганна репутація?
Слід міняти...на кого?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:47
Квесторе_поверніться написав:
в цьому році Фонд стане 400000.
Роль фонду, коли основні напрямки кредитів ідуть в держ. монополії та купівлю ОВДП, чисто статиста. Захочуть очільники прокинути пересічних, то можуть це зробити і при збільшеному розмірі відшкодувань.
Ой+
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:33
Квесторе_поверніться написав:
Слід міняти...на кого?
Хіба є хтось бездоганніший за рожкову?
klug
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:40
БОМБА новина!
я то думав лише банда рожковської тиряла бабки із баб-лєрою
а воно он як буває!
за грати негідника!
greenozon
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Додано: Чет 03 чер, 2021 22:03
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Слід міняти...на кого?
Хіба є хтось бездоганніший за Рожкову?
Є мабуть.
Квесторе_поверніться
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