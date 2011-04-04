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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 76
Більше десяти
20%
15
Від п'яти до десяти
28%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
7%
5
В двох
9%
7
Користуюся одним
11%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:56

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ок. Нас вже троє.
Наскільки готові підняти ставку?

Ну, допустим 1к грн. Принимаете ?
Согласен и на большую сумму

Слід подумати...прозондувати чи підтримка закону
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056
є в аналах ПреЗедента. :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 14:11

Як голова НБУ Кирило Шевченко причетний до виведення 1,1 млрд гривень з «Терра Банку» – розслідування
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:53


У гранд банкіра Шеви не бездоганна репутація?
Слід міняти...на кого?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:в цьому році Фонд стане 400000.


Роль фонду, коли основні напрямки кредитів ідуть в держ. монополії та купівлю ОВДП, чисто статиста. Захочуть очільники прокинути пересічних, то можуть це зробити і при збільшеному розмірі відшкодувань.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:33

  Квесторе_поверніться написав:Слід міняти...на кого?

Хіба є хтось бездоганніший за рожкову?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:40




БОМБА новина!
я то думав лише банда рожковської тиряла бабки із баб-лєрою
а воно он як буває!

за грати негідника!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 22:03

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Слід міняти...на кого?

Хіба є хтось бездоганніший за Рожкову?

Є мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:04

  Andi_30 написав:
  Stringer написав:Бесплатный или условно бесплатный сэп - Альфа, Аваль, Конкорд, Форвард, Прокредит... но на такой сумме финмон любого банка возбудится однозначно, и предугадать сколько времени ему понадобится для согласования такого платежа невозможно. я бы не раздумывая заплатил 1500 за избежание возможного гемора с платежом на такую сумму.
О каком банке говорит застройщик? Что вас смущает в этом варианте, кроме страха переться с мешком налички? Стремность банка? Месторасположение?


И на меня и на моих знакомых были нападения, когда много людей знает что будет мешок денег, у конкретного человека в конкретном месте. Поэтому последние годы стараюсь наличку не носить.

В другой теме кинули ссылку на статью как раз по Вашему вопросу
https://finance.ua/ua/saving/pokupka-zh ... -perviczke
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:50

НБУ дихає в спину -



За півтора місяця з дати набрання чинності Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг лише 7% учасників небанківського ринку подали до Національного банку України документи про свою структуру власності. Зокрема структури власності розкрили 15 страховиків та 89 фінансових компаній.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/lishe-7 ... ogo-stroku
greenozon
 
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