Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:в цьому році Фонд стане 400000.
Роль фонду, коли основні напрямки кредитів ідуть в держ. монополії та купівлю ОВДП, чисто статиста. Захочуть очільники прокинути пересічних, то можуть це зробити і при збільшеному розмірі відшкодувань.
Stringer написав:Бесплатный или условно бесплатный сэп - Альфа, Аваль, Конкорд, Форвард, Прокредит... но на такой сумме финмон любого банка возбудится однозначно, и предугадать сколько времени ему понадобится для согласования такого платежа невозможно. я бы не раздумывая заплатил 1500 за избежание возможного гемора с платежом на такую сумму. О каком банке говорит застройщик? Что вас смущает в этом варианте, кроме страха переться с мешком налички? Стремность банка? Месторасположение?
И на меня и на моих знакомых были нападения, когда много людей знает что будет мешок денег, у конкретного человека в конкретном месте. Поэтому последние годы стараюсь наличку не носить.
За півтора місяця з дати набрання чинності Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг лише 7% учасників небанківського ринку подали до Національного банку України документи про свою структуру власності. Зокрема структури власності розкрили 15 страховиків та 89 фінансових компаній.