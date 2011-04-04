Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:в цьому році Фонд стане 400000.
Роль фонду, коли основні напрямки кредитів ідуть в держ. монополії та купівлю ОВДП, чисто статиста. Захочуть очільники прокинути пересічних, то можуть це зробити і при збільшеному розмірі відшкодувань.
Stringer написав:Бесплатный или условно бесплатный сэп - Альфа, Аваль, Конкорд, Форвард, Прокредит... но на такой сумме финмон любого банка возбудится однозначно, и предугадать сколько времени ему понадобится для согласования такого платежа невозможно. я бы не раздумывая заплатил 1500 за избежание возможного гемора с платежом на такую сумму. О каком банке говорит застройщик? Что вас смущает в этом варианте, кроме страха переться с мешком налички? Стремность банка? Месторасположение?
И на меня и на моих знакомых были нападения, когда много людей знает что будет мешок денег, у конкретного человека в конкретном месте. Поэтому последние годы стараюсь наличку не носить.
За півтора місяця з дати набрання чинності Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг лише 7% учасників небанківського ринку подали до Національного банку України документи про свою структуру власності. Зокрема структури власності розкрили 15 страховиків та 89 фінансових компаній.
Цікавість та свідоме ставлення до власної кредитної історії - це вагомий внесок, який ви робите у загальний розвиток фінансової грамотності нашого суспільства. ⠀ Ми вдячні вам за це та сподіваємося, що при нагоді ви ділитеся інформацією про існування кредитної історії та можливість за нею стежити. ⠀ 💥До Дня народження ми підготували акційну пропозицію: СтатусКонтроль на рік за півціни! ⠀ Підключивши СтатусКонтроль, ви зможете: ⠀ ✔️без обмежень замовляти Кредитну історію та Кредитний рейтинг, ✔️отримувати миттєві сповіщення на мобільний про будь-які зміни в кредитній історії, ✔️керувати доступом кредиторів до вашої кредитної історії з метою захисту від кредитного шахрайства завдяки опції Freeze. ⠀ ✅Підключити СтатусКонтроль за 250 грн можна за посиланням в шапці профілю.