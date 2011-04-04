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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1265126612671268>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:11

  la9 написав:Нужно будет еще попробовать через изипей, мож там подойдет

Если речь о кобрендовой карте форвард банка, то по ней есть кешбек 5% (мсс 4111 входит в категорию "Путешествия")
https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2021/05/cashback.pdf
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:25

а есть банки которые отказывают в обслуживании клиентам которые отказались от использования кода?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 05 чер, 2021 21:32

la9 Кстати, в пумбе тоже дают 5% (категория "ЖД и автобусные билеты")
https://about.pumb.ua/content/cmsfile/ua/press_content__2%D0%BC%D1%81%D1%81_may.pdf
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 08:22

Депозитні акції
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- Акційний депозит «Нові гроші» в АкордБанку
- Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
- До 15 червня 2021 року діє акційний депозит «Посівний» від Агропросперіс Банку
- До 1 липня 2021 року банк «Земельний капітал» пропонує акційний депозит «Отримай більше»
- До 30 листопада 2021 року в ОТП Банку діє акція Автозабава 3.0 - розіграш 5 авто
- До 31 липня 2021 року в банку Восток, депозит «Добавочка», додаткові бонуси від 0,5% до 2% до ставки згідно з витягнутою акційною скретч-карткою
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 09:15

Скажите, а можно чужую карту добавить в свой мастерпасс?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 09:26

  la9 написав:Скажите, а можно чужую карту добавить в свой мастерпасс?

Можно
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 14:59

Станом на 1 травня 2021 року в 73 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 47,7 млн вкладів на суму 621,6 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Гарантованому відшкодуванню підлягають вклади на суму 359,6 млрд гривень (до 200 тисяч гривень).

За сумами вклади розподіляються таким чином:

до 10 гривень – 18,5 млн на суму 22,4 млн гривень;
від 10 гривень до 100 тисяч гривень – 27,9 млн на суму 153,3 млрд гривень;
від 100 тисяч гривень до 200 тисяч гривень – 605,7 тисяч на суму 87,9 млрд гривень;
від 200 тисяч гривень до 500 тисяч гривень-438,6 тисяч на суму 124,6 млрд гривень;
понад 500 тисяч гривень – 153,7 тисяч на суму 255,7 млрд гривень.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 15:48

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал альтернативный законопроект №5542-1 о присоединении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физлиц и увеличение гарантированной суммы до 600 тысяч гривен с 2023 года.

Об этом сообщил глава комитета Данил Гетманцев в Telegram, трансляция заседания комитета 9 июня.

В конце концов, представитель Минфина также поддержал законопроект №5542-1. Его же поддержали 22 из 23 участников комитета, и таким образом рекомендовали Раде принять его в первом чтении и за основу.

Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.

З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:01

zzzzzz
Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.

Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....
coulthard
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:37

Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%
zzzzzz
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