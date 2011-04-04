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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 чер, 2021 16:38
coulthard написав:zzzzzz
Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.
Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....
Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 17:01
zzzzzz написав:
Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%
Щось ріст облікової ставки з 6,5 до 7,5 не виправдав надій деполюдей.
Може ріст до 8-8,5 виправдає.
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Додано: Сер 09 чер, 2021 17:03
opencode написав: coulthard написав:zzzzzz
Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.
Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....
Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.
Олені не ломануться вклади в основному нерозривні...хіба з поточних рахунків почнуть виносити...для деяких банків це може бути відчутно.
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