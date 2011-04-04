RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1265126612671268

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 16:38

  coulthard написав:zzzzzz
Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.

Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....

Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.
opencode
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:01

  zzzzzz написав:Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%

Щось ріст облікової ставки з 6,5 до 7,5 не виправдав надій деполюдей. :(
Може ріст до 8-8,5 виправдає.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37546
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 17:03

  opencode написав:
  coulthard написав:zzzzzz
Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.

Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....

Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.

Олені не ломануться вклади в основному нерозривні...хіба з поточних рахунків почнуть виносити...для деяких банків це може бути відчутно.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37546
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 19:27

  Квесторе_поверніться написав:
  opencode написав:
  coulthard написав:zzzzzz
Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року.
З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.

Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....

Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.

Олені не ломануться вклади в основному нерозривні...хіба з поточних рахунків почнуть виносити...для деяких банків це може бути відчутно.

Хтось би міг поповнити ще старі вклади, які заповненні під горло.
opencode
 
Повідомлень: 3
З нами з: 09.06.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:29

  greenozon написав:Депозитні акції

Добавлю к этому еще и банк CIB
На данный момент максимальная ставка по гривне 12,25%
Это если на сроки 18 месяцев и 24 месяца
При условиях выплаты процентов в конце срока и применением программ лояльности

Программы лояльности +0,5% :
- Переоформление закончившегося вклада
- Снятие средств в другом банке и предъявить квитанцию в КИБ в течение трех месяцев: можно разместить вклад в двойном размере от суммы предъявленной квитанции
- Открытие депозита в CIB-Online
- Ну, и пенсионерам +0,5% к процентной ставке
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 5.2021.pdf
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:04

  zzzzzz написав:Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%

А какого числа у них следующее заседание по учетной ставке?
vovareuckij
 
Повідомлень: 178
З нами з: 19.06.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 18:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Є якась валютна карта з кешбеком на алі? А то вредна Алла не дала на червень...
chipmunk
 
Повідомлень: 8696
З нами з: 15.04.09
Подякував: 529 раз.
Подякували: 549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1265126612671268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 225013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 89413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 24822
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.