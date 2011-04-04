Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
coulthard написав:zzzzzz Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року. З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.
Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....
Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.
coulthard написав:zzzzzz Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року. З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.
Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....
Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.
Олені не ломануться вклади в основному нерозривні...хіба з поточних рахунків почнуть виносити...для деяких банків це може бути відчутно.
coulthard написав:zzzzzz Законопроєктом №5542-1 наразі передбачається збільшення гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами з 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень з дня набрання чинності законом та до 31 грудня 2022 року. З 1 січня 2023 року гарантована сума зросте до 600 тисяч гривень.
Поки затвердять буде 1 січня 2023 року....
Як олені ломануться за вкладами, то щоб не почався банкопад, то швиденько-швиденько.
Олені не ломануться вклади в основному нерозривні...хіба з поточних рахунків почнуть виносити...для деяких банків це може бути відчутно.
Хтось би міг поповнити ще старі вклади, які заповненні під горло.
Добавлю к этому еще и банк CIB На данный момент максимальная ставка по гривне 12,25% Это если на сроки 18 месяцев и 24 месяца При условиях выплаты процентов в конце срока и применением программ лояльности
Программы лояльности +0,5% : - Переоформление закончившегося вклада - Снятие средств в другом банке и предъявить квитанцию в КИБ в течение трех месяцев: можно разместить вклад в двойном размере от суммы предъявленной квитанции - Открытие депозита в CIB-Online - Ну, и пенсионерам +0,5% к процентной ставке https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 5.2021.pdf