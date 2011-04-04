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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1266126712681269

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:50

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:Депозитні акції

Добавлю к этому еще и банк CIB
На данный момент максимальная ставка по гривне 12,25%
Это если на сроки 18 месяцев и 24 месяца
При условиях выплаты процентов в конце срока и применением программ лояльности

Программы лояльности +0,5% :
- Переоформление закончившегося вклада
- Снятие средств в другом банке и предъявить квитанцию в КИБ в течение трех месяцев: можно разместить вклад в двойном размере от суммы предъявленной квитанции
- Открытие депозита в CIB-Online
- Ну, и пенсионерам +0,5% к процентной ставке
https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 5.2021.pdf

Комерційні індустріали вириваються в лідери.
Кажуть що Фарс відкочується до 11,95%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 22:38

  vovareuckij написав:
  zzzzzz написав:Инфляция в мае составила 9,5% г/г. В апреле было 8,4%
Это может привести к повышению учетной ставки НБУ с 7,5% до 8-8,5%

А какого числа у них следующее заседание по учетной ставке?


https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule
greenozon
 
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