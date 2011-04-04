Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Добавлю к этому еще и банк CIB На данный момент максимальная ставка по гривне 12,25% Это если на сроки 18 месяцев и 24 месяца При условиях выплаты процентов в конце срока и применением программ лояльности
Программы лояльности +0,5% : - Переоформление закончившегося вклада - Снятие средств в другом банке и предъявить квитанцию в КИБ в течение трех месяцев: можно разместить вклад в двойном размере от суммы предъявленной квитанции - Открытие депозита в CIB-Online - Ну, и пенсионерам +0,5% к процентной ставке https://cib.com.ua//uploads/files/priva ... 5.2021.pdf
Комерційні індустріали вириваються в лідери. Кажуть що Фарс відкочується до 11,95%.
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