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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1267126812691270

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 77
Більше десяти
19%
15
Від п'яти до десяти
27%
21
В чотирьох
17%
13
В трьох
8%
6
В двох
9%
7
Користуюся одним
10%
8
В жодному
9%
7
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:18

Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:26

  la9 написав:Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?

Непривлекательно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 16:28

  Investor_K написав:
  la9 написав:Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?

Непривлекательно

Это я понимаю, но мне для пенсионеров, которые не будут покупать/продавать бакс, овгз, крипту и т.п.
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 17:01

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що Фарс відкочується до 11,95%.

Вже відкотився.
аХція, депо 8,1% - виплата щомісячно + бонус 3,95% - виплата щоквартально.
Оформлення тільки в відділеннях Фарса.

Нет ли у вас идеи, что прикупить бакс на дне будет повыгоднее депозита с чистым 9% дохода?

Не краще було купити крипту 10 років тому?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:01

  Investor_K написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кажуть що Фарс відкочується до 11,95%.

Вже відкотився.
аХція, депо 8,1% - виплата щомісячно + бонус 3,95% - виплата щоквартально.
Оформлення тільки в відділеннях Фарса.

Нет ли у вас идеи, что прикупить бакс на дне будет повыгоднее депозита с чистым 9% дохода?

Так ніхто не забороняє і тут бавитися...ось-ось те дно має прощупатись...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  klug написав:Не краще було купити крипту 10 років тому?

Краще скажіть коли 1 биток буде 100000 американців? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:30

  Квесторе_поверніться написав:
  klug написав:Не краще було купити крипту 10 років тому?

Краще скажіть коли 1 биток буде 100000 американців? :)

Пізніше.
klug
 
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