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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 13 чер, 2021 16:18
Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?
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la9
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Додано: Нед 13 чер, 2021 16:26
la9 написав:
Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?
Непривлекательно
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Investor_K
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Додано: Нед 13 чер, 2021 16:28
Investor_K написав: la9 написав:
Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?
Непривлекательно
Это я понимаю, но мне для пенсионеров, которые не будут покупать/продавать бакс, овгз, крипту и т.п.
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la9
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Додано: Нед 13 чер, 2021 17:01
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:
Кажуть що Фарс відкочується до 11,95%.
Вже відкотився.
аХція, депо 8,1% - виплата щомісячно + бонус 3,95% - виплата щоквартально.
Оформлення тільки в відділеннях Фарса.
Нет ли у вас идеи, что прикупить бакс на дне будет повыгоднее депозита с чистым 9% дохода?
Не краще було купити крипту 10 років тому?
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klug
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Додано: Нед 13 чер, 2021 19:01
Investor_K написав: Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:
Кажуть що Фарс відкочується до 11,95%.
Вже відкотився.
аХція, депо 8,1% - виплата щомісячно + бонус 3,95% - виплата щоквартально.
Оформлення тільки в відділеннях Фарса.
Нет ли у вас идеи, что прикупить бакс на дне будет повыгоднее депозита с чистым 9% дохода?
Так ніхто не забороняє і тут бавитися...ось-ось те дно має прощупатись...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 13 чер, 2021 19:03
klug написав:
Не краще було купити крипту 10 років тому?
Краще скажіть коли 1 биток буде 100000 американців?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 13 чер, 2021 22:30
Квесторе_поверніться написав: klug написав:
Не краще було купити крипту 10 років тому?
Краще скажіть коли 1 биток буде 100000 американців?
Пізніше.
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klug
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:36
klug написав:
Пізніше.
А до 10000 американців биток опуститься?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 14 чер, 2021 16:37
Квесторе_поверніться написав:
А до 10000 американців биток опуститься?
"Ніхто не знає майбутнього".
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Investor_K
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