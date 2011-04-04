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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 14 чер, 2021 18:23
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
Коллеги, так а как сейчас выглядит топ депо в грн?
Фарс
УКркап
Руслан
по старій памяті
Укрбудінвест підтягнувся з 10 червня...особливо привабливі ставки в околі 12% на 18 місяців.
Комерційних індустріалів теж би слід мати на увазі...але їх немає в наших краях.
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Додано: Пон 14 чер, 2021 22:59
Квесторе_поверніться написав:
Укрбудінвест
Що за банк?
Хто власники?
Які враження від співпраці?
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